دبي تستضيف كأس التحدي لكرة القدم تحت 15 عاماً

تنطلق اليوم منافسات بطولة «كأس التحدي لكرة القدم تحت 15 عاماً، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع شركة دلتا في استاد حميد الطاير بنادي النصر، وتستمر حتى الأحد المقبل، بمشاركة 20 فريقاً من الأندية والأكاديميات المحلية والعربية.

وتأتي البطولة ضمن استراتيجية مجلس دبي الرياضي الرامية إلى تطوير المواهب الرياضية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تنظيم بطولات دولية تسهم في صقل اللاعبين وتدعم السياحة الرياضية في دبي، التي باتت وجهة عالمية في استضافة الفعاليات الرياضية.

وتشهد البطولة مشاركة واسعة لأندية وأكاديميات من الإمارات، سلطنة عمان، السعودية الأردن، لبنان، البحرين، والعراق. وتم توزيع الفرق المشاركة إلى 10 فرق محلية، تضم فرق النصر، الوصل، شباب الأهلي، حتا، إضافة إلى أكاديميات رياضية داخل الدولة، فيما تمثل الفرق العربية أندية وأكاديميات من أبرزها: نادي السيب، وأكاديمية الجوهرة من سلطنة عمان – حاملة لقب النسخة الماضية – ونادي الظهران من السعودية، ونادي عمّان الأردني، إلى جانب فرق من لبنان والبحرين والعراق.

وتم اختيار الفرق المشاركة بعناية لضمان توازن تنافسي، وتم تصميم نظام البطولة بحيث يواجه كل فريق محلي نظيراً عربياً، ما يوفر فرصة مثالية للاحتكاك وتبادل الخبرات بين المواهب الصاعدة من مختلف الدول.

منصة مهمة

وتُعد هذه الفئة العمرية محطة انتقالية حاسمة بين مرحلتي البراعم والشباب، ما يجعل البطولة فرصة جوهرية لاكتشاف المواهب الواعدة وتقييم مستوياتها الفنية والبدنية من خلال التنافس مع مدارس كروية متعددة.

ويحرص مجلس دبي الرياضي على تنظيم بطولات منتظمة بالتعاون مع أندية دبي، مستهدفاً دعم قواعد اللعبة وتوفير بيئة تنافسية مثالية تُسهم في تطوير اللاعبين وتعزيز قدراتهم الفنية، وهو ما انعكس بشكل واضح على تطور أداء أندية دبي محلياً وخارجياً.

وتُعد بطولة كأس التحدي استكمالاً لمسيرة بطولات الفئات السنية الدولية التي ينظمها مجلس دبي الرياضي بالشراكة مع القطاع الخاص، مثل كأس دبي للقارات تحت 13 عاماً، وكأس مينا دبي للفئات من 12 إلى 16 عاماً، وغيرها من البطولات التي أسهمت في رفع كفاءة اللاعبين الناشئين وصقلهم وفق معايير احترافية.

سجل الأبطال

وشهدت النسخة الثانية من البطولة تتويج فريق أكاديمية الجوهرة من سلطنة عمان باللقب، بعد فوزه على فريق النصر في المباراة النهائية، فيما تُوّج فريق فرسان الأردن بلقب النسخة الأولى عقب فوزه على فريق الصفاء اللبناني، وجاء فريق الوصل في المركز الثالث آنذاك.

وتُعد البطولة منصة عربية شبابية لتعزيز الروابط الرياضية بين الدول، وتأكيداً على ريادة دبي كمركز إقليمي لرياضة الناشئين وتنظيم البطولات ذات القيمة الفنية العالية.