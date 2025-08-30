خبرة كوزمين ترفع سقف طموحات الإمارات في الوصول للمونديال

تتطلع الجماهير الإماراتية إلى الخبرة الكبيرة للمدرب الروماني أولاريو كوزمين، لقيادة المنتخب الوطني الأول إلى تحقيق حلم طال انتظاره منذ 35 عاماً، بالتأهل للمشاركة في نهائيات كأس العالم للمرة الثانية، والمقررة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك عام 2026، بعد مشاركة وحيدة كانت في مونديال إيطاليا 1990.

ويقود كوزمين حالياً معسكر المنتخب الإماراتي الداخلي المغلق في ملعب نادي ضباط الشرطة بدبي، والمستمر حتى 9 سبتمبر المقبل، استعداداً لخوض ملحق التصفيات الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، والمقرر في قطر، حيث يلتقي خلاله "الأبيض" مع منتخبي عُمان وقطر يومي 11 و14 أكتوبر المقبل.

ويفضل كوزمين (56 عاماً) اللعب بطريقة 4-2-3-1، التي تمنح الفريق القوة الدفاعية المطلوبة، مع مرونة الأداء الهجومي بالاعتماد على انطلاقات الأجنحة وسرعة الهجمات المرتدة. وسبق أن قاد المدرب الروماني 667 مباراة من المنطقة الفنية، ووصل معدل حصده للنقاط إلى 1.91 نقطة في المباراة الواحدة، وحقق 369 انتصاراً بنسبة 55%، والتعادل في 169 مباراة بنسبة 26%، وخسر 129 مباراة بنسبة 19%.

وتبدو التشكيلة المتوقعة لمنتخب الإمارات عندما يخوض الملحق الآسيوي، مكونة من خالد عيسى في حراسة المرمى، وأمامه في الدفاع: ميلوني، بيمنتا، كوامي، وإيريك، وفي الوسط: فابيو دي ليما، يحيى نادر، عبد الله رمضان، لوان بيريرا، وكايو لوكاس، وفي الهجوم: إما برونو أوليفيرا أو كايو كانيدو.