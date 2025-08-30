الفصل الأخير.. ميسي يقترب من وداع التانغو

ألمح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى اقتراب نهاية مسيرته الدولية مع منتخب بلاده، بعدما أكد أن مباراة الأرجنتين المقبلة أمام فنزويلا في تصفيات كأس العالم ستكون الأخيرة له في مشوار التصفيات.

وقال ميسي في تصريحات صحفية: «ستكون مباراة خاصة بالنسبة لي؛ لأنها الأخيرة لي في التصفيات، وستكون عائلتي كلها حاضرة.. وبعدها لا أعلم ما الذي سيحدث»، في إشارة واضحة إلى أن مستقبله مع «التانغو» بات مفتوحاً على كل الاحتمالات.

وتفتح هذه التصريحات الباب أمام ترجيحات بأن مونديال 2026 قد يكون البطولة الكبرى الأخيرة في مسيرة ميسي الدولية، رغم أن اللاعب لم يحسم موقفه النهائي بعد.

ويملك ميسي سجلاً ذهبياً مع المنتخب الأرجنتيني، بعدما قاده للتتويج بكوبا أميركا 2021، وكأس العالم في قطر 2022، وكوبا أميركا 2024، إلى جانب كونه الهداف التاريخي للتانغو برصيد 112 هدفاً في 193 مباراة.

وفي الأرجنتين بدأت بالفعل التكهنات حول خليفة ميسي المرتقب، حيث تضع وسائل الإعلام اسم فرانكو ماستانتونو، لاعب ريال مدريد، كأبرز المرشحين لارتداء القميص رقم 10 في المستقبل.