شباب الأهلي يتعاقد مع ميرساد ويعير دريسا لدبا

تعاقد نادي شباب الأهلي مع الإيراني ميرساد سيفي «22 عاماً»، لقيده ضمن فئة اللاعب المقيم، ويأتي هذا التعاقد خطوة جديدة لتعزيز صفوف «الفرسان» بأفضل المواهب الشابة، في حين وافقت شركة شباب الأهلي لكرة القدم على إعارة اللاعب دريسا كواليبالي، إلى نادي دبا حتى نهاية الموسم، وتمنت للاعب التوفيق في محطته الجديدة.

يذكر أن شباب الأهلي لن يشارك في الدور الأول من بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وفقاً للائحة التي تجنب بطلي النسخة الأخيرة من دوري أدنوك للمحترفين، وكأس المحترفين، خوض البطولة من دورها الأول، ولذا تأهل «الفرسان» أبطال الدوري، والجزيرة بطل الكأس، إلى الدور ربع النهائي مباشرة.