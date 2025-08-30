العين يتحسّب للمفاجآت في مواجهة كلباء الليلة

العين ، كلباء - طلحة عبدالله، محمد فضل

يستضيف العين على ملعبه باستاد هزاع بن زايد، في الثامنة والنصف من مساء اليوم، فريق نادي كلباء، في ذهاب الدور الأول من مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي للمحترفين.

ويسعى كل فريق للحصول على النتيجة التي تؤمن له مواجهة أكثر أريحية بجولة الإياب، وفيما يتحسب العين صاحب الأرض لمفاجآت ضيفه كلباء يتطلع الأخير لتحقيق أفضل نتيجة مع إدراكه أن المهمة لن تكون سهلة في مواجهة أصحاب الأرض.

ويدخل العين مباراة الليلة بمعنويات عالية بعد تصدره دوري أدنوك للمحترفين بالعلامة الكاملة «6 نقاط» بعد فوزه في الجولتين الأولى والثانية، وأجرى أمس حصته التدريبية الأخيرة بإشراف المدرب الصربي ايفيتش الذي عمد لتصحيح الأخطاء والسلبيات التي صاحب مردود الفريق في المباراة الأخيرة، ووقف على جاهزية اللاعبين فنياً وبدنياً قبل أن يضع لمساته الأخيرة على الخطة والتشكيلة.

تطور

أكد الصربي فلاديمير إيفيتش، المدير الفني لفريق العين، أن فريقه ينظر لكل مباراة باعتبارها فرصة جديدة للتطور والتحسين، على مستوى الدفاع والهجوم، وأوضح أن غياب عدد من العناصر الأساسية أمر طبيعي خلال فترة التوقفات الدولية، لافتاً إلى أن هدف العين في كل مباراة هو تحقيق الفوز والانتقال إلى المراحل التالية.

وأشار إيفيتش إلى أن الفريق قدم مستوى جيداً في معظم فترات الشوط الأول خلال المباراة الأخيرة، وقال إن الجهاز الفني واللاعبين استخلصوا الدروس المطلوبة من تلك التجربة، ويعملون على ضمان عدم تكرارها في المباريات المقبلة.

وأكد المدرب الصربي ثقته الكبيرة بجميع عناصر الفريق، لافتاً إلى أن العين يملك القدرة على تجاوز أي تحديات، وقال: ثقتي كبيرة في المجموعة الحالية، والهدف واضح للجميع وهو اللعب دائماً من أجل الانتصار وتحقيق الأهداف وإسعاد الجماهير.

جاهزية

بدوره، أكمل كلباء جاهزيته لمنازلة العين، ويدخل المدرب الصربي فوك رازوفيتش اللقاء بمعنويات عالية بعد فوزه بهدف في اللقاء الماضي على بني ياس في الجولة الثانية من مسابقة دوري أدنوك للمحترفين، ويعمل الجهاز الفني على العودة بنتيجة إيجابية من دار الزين تمهد طريق العودة وتساعد النمور خلال لقاء العودة 6 سبتمبر المقبل على أرضية ملعب كلباء.

من جانبه، قال رازوفيتش مدرب كلباء: «نعلم صعوبة المباراة خصوصاً وأنها تجمعنا بالعين صاحب البطولات المحلية والقارية والطامح إلى حصد كل الألقاب هذا الموسم».

وتابع: «ندخل مواجهة اليوم بنشوة الفوز على السماوي في الدوري، وذاهبون إلى العين من أجل تقديم العرض الجيد وبذل قصارى جهدنا لتحقيق النتيجة الممكنة، والتي تسهل علينا مباراة اليوم في كلباء».

وأردف: «طموحات كلباء تتخطى تجاوز المرحلة الأولى مع كامل الاحترام للعين، وأعتقد أن كافة اللاعبين في قمة الجاهزية. لدي ثقة كبيرة فيهم وهم قادرون على تقديم كل ما يملكون من أجل العودة بنتيجة الفوز من ملعب هزاع بن زايد».