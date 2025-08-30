النصر والبطائح.. الهدف نتيجة إيجابية تسهّل مهمة لقاء الإياب

يلتقي النصر مع البطائح على ملعب استاد آل مكتوم في الساعة الخامسة و55 دقيقة من مساء اليوم، ضمن مباريات ذهاب الدور الأول من بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ويسعى كل من الفريقين إلى تحقيق نتيجة إيجابية تساعده على تسهيل مهمته في لقاء الإياب المقرر يوم 5 سبتمبر المقبل، وتحقيق هدف التأهل إلى الدور التالي، وقطع خطوة أولى نحو تحقيق النصر للقب الثالث بعد تتويجه بالبطولة عامي 2015 و2020، بينما لم يسبق للبطائح التتويج بالبطولة.

وكشف سلافيسا يوكانوفيتش، مدرب النصر، عن إمكانية قيامه بتدوير تشكيلة فريقه أمام البطائح، وقال: «قد نجري بعد التعديلات في التشكيلة، وندفع ببعض اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباراتين السابقتين، لمنحهم فرصة المشاركة.

وفي المباراتين السابقتين سجلنا هدفين، ولم نستقبل أي هدف، وهذا جيد دفاعياً، لكن ما زال أمامنا مجال لتحسين الفاعلية الهجومية، ونحن نعمل يومياً على تطوير أنفسنا بشكل عام».

في المقابل، قال فرهاد مجيدي، مدرب البطائح «الراقي»: «بناءً على الأسبوع الماضي، خضنا تدريبات جيدة، ولحسن حظنا الفريق عائد من انتصار في الدوري ووضعنا جيد، وسنخوض مباراة أمام النصر الذي يقدم أداءً جيداً في الدوري، وسنمنح الفرصة للاعبين الذين لعبوا دقائق أقل، وسنحاول التحكم في المباراة لإيقاف نقاط قوة النصر لعبور هذه المرحلة».

ومن جانبه، قال موسى ندياي، لاعب النصر: «ستكون مواجهة قوية ومختلفة عن مباريات الدوري، ونحن نعمل بجد في التدريبات، ونسعى لتطوير أنفسنا في كل مباراة، بهدف تحقيق الانتصار ومواصلة سلسلة النتائج الإيجابية»، بينما قال عمر كيتا، لاعب البطائح: «تحضيراتنا جيدة للمباراة خلال الأيام الماضية، ومعنوياتنا عالية خاصة بعد الفوز الأخير في الدوري.

وسنذهب للمباراة بهدف الاستمرار بالانتصارات، ونعرف فريق النصر الذي يملك إمكانات كبيرة، وبالمقابل لدينا ثقة بأنفسنا وفي العناصر المتاحة في الفريق، وعلى المستوى الجماعي، الفريق يحاول أن يقدم أفضل ما لديه، وعلى المستوى الشخصي أحاول أن أبذل جهدي في خدمة الفريق وأقدم كل ما لدي».