المواجهات تظهر تفوق الظفرة على الوصل في كأس المحترفين

أبوظبي ، دبي - محمد صادق، أحمد عيسى

يستقبل الظفرة على ملعبه باستاد حمدان بن زايد، اليوم عند الساعة 17:55، فريق الوصل، في ذهاب الدور الأول لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، في المواجهة الثانية التي تجمع الفريقين هذا الموسم. وستكون المباراة محط الأنظار بعد المفاجأة المدوية التي جاءت عكس التوقعات وحققها الظفرة بفوزه على الوصل 3 - 1 الأسبوع الماضي، في الجولة الثانية من دوري المحترفين.

ويدخل الظفرة المباراة ساعياً لتكرار سيناريو الدوري رغم اختلاف الظروف، ويتفوق في مواجهاته أمام الوصل بالبطولة بالفوز في 4 مباريات مقابل خسارة وحيدة، إلا أن الجهاز الفني واللاعبين يدركون أن المهمة لن تكون بالسهلة.

وجدد المونتينغري زيلكو بيتروفيتش مدرب الظفرة تأكيده على احترامه الشديد لفريق الوصل وكل الفرق المنافسة، مؤكداً في الوقت ذاته على أن هدفه الدائم يبقى حصد النقاط الثلاث في كل مباراة يخوضها الفريق، مشيراً إلى جاهزية فريقه فنياً وبدنياً لمواجهة الوصل.

وقال إن الظفرة قدم أداء مميزاً في مواجهة الوصل الأخيرة بالدوري، غير أن مباراة اليوم مختلفة كونها في بطولة أخرى، لكن الفريق مطالب باللعب بنفس الأسلوب حتى يتمكن من منافسة فريق الوصل القوي.

وأضاف أنه لا يفضل أسلوب الدفاع البحت، لكن في الوقت ذاته فإن الاعتماد على الهجوم طوال المباراة أمر غير ممكن، خاصة في ظل الضغط المتوقع من المنافس، معرباً عن سعادته بالتزام وجهد لاعبي الظفرة في التدريبات.

وأكد أن غياب بعض لاعبي الوصل الدوليين لن يسهل من مهمة فريقه، مشدداً على أن الوصل يمتلك عناصر جيدة حتى إن البدلاء يمثلون فريقاً متكاملاً، لذا فالمباراة ليست سهلة على الإطلاق، لافتاً إلى أنه من غير اللائق لأي مدرب خوض مباراة وهو مقتنع بالخسارة مسبقاً، ويعتقد أن البطولة ليست تنشيطية، لكن الأولوية في تثبيت أقدام الفريق في الدوري.

من جانبه، قال البرتغالي لويس كاسترو مدرب الوصل، إن فريقه طوى صفحة الخسارة السابقة أمام الظفرة، وفتح صفحة جديدة بعد استفادته من التجربة حتى يعود أقوى، وأضاف: الخسارة منحتنا دفعة كبيرة للعودة إلى العمل بكل جدية ومضاعفة الجهد مع مراجعة الأخطاء وبلوغ كامل الجاهزية قبل لقاء اليوم، والذي يختلف عن مباراتنا السابقة أمام الظفرة؛ لأنها في بطولة مختلفة.