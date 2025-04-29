حسن حبيب: الدوري الهولندي وجبة كروية دسمة



أكد حسن حبيب، مدير قناة دبي الرياضية، أن الحصول على حقوق البث الحصري للدوري الهولندي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعد إضافة مهمة للقناة، ويعزز مكانتها لدى الجمهور العربي الواسع، وقال: «الدوري الهولندي من أقوى الدوريات في العالم والسادس أوروبياً، ولطالما تميز بولادة كبار النجوم، والعديد منهم متواجدون حالياً في أكبر الأندية الأوروبية سواء كونهم لاعبين أو مدربين».

وأضاف: «يتميز الدوري الهولندي بالكرة الجميلة، وهو الثاني في معدلات التهديف على الصعيد الأوروبي، ما يشكل إضافة ومتعة كروية لمحبي كرة القدم».

وتابع: «لقد أنجب الدوري أساطير كرة القدم العالمية مثل رود غوليت ويوهان كرويف وماركو فان باستن، وكذلك كبار المدربين، ونحن حريصون على تقديم وجبة كروية دسمة لمحبي كرة القدم، مثلما حصلنا في السابق على حقوق بث الدوري الألماني، وأسهمنا في رفع قيمته وانتشاره في المنطقة العربية، واليوم نحرص على أن نخطو نفس الخطوة مع الدوري الهولندي، الذي يشكل إضافة نوعية على شاشة دبي الرياضية حتى نكوّن باقة متنوعة من كل الأحداث، التي تضم أيضاً الدوري الأمريكي المعزز بالنجم العالمي ليونيل ميسي، والدوري السويدي، ونستعد لاقتناء بعض مباريات الدوري البرتغالي ومباريات من الدوري التركي، إضافة إلى الدوري التركي للرجال والسيدات في الكرة الطائرة».

إضافة

من جهته تقدم عبد الرحمن محمد، لاعب منتخبنا الوطني سابقاً والمحلل الفني، بالشكر إلى قناة دبي الرياضية، على اقتنائها حقوق بث الدوري الهولندي، لما يشكله من إضافة للمشاهد العربي، وقال: «يعتبر هذا الدوري من الدوريات الكبيرة في أوروبا، وهو مصنف سادساً بعد الدوريات الخمسة الأوائل، ويضم فرقاً كبيرة وعريقة، تنافس في البطولات الكبرى، على رأسها أياكس أمستردام، وكذلك يضم لاعبين كباراً».

واعتبر إسماعيل راشد، لاعب منتخبنا الوطني سابقاً والمحلل الفني، أن الدوري الهولندي إضافة متميزة لقناة دبي الرياضية مثلما كان الدوري الألماني سابقاً، وقال: «الدوري الهولندي من أفضل الدوريات الأوروبية، ويحظى بمتابعة واسعة في دول الخليج، وأعتقد أنه سيشكل إضافة للمشاهدين والمدربين واللاعبين، لأن الدوري الهولندي يقدم الكرة الشاملة، وأنجب مجموعة متميزة من أفضل اللاعبين في العالم».