دي يونغ: سنصل إلى 100 مليون منزل عبر «دبي الرياضية»

10 ملايين هولندي يقضون 10 ساعات أسبوعياً لمشاهدة المباريات





كشف جان دي يونغ الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الهولندي الممتاز لكرة القدم أن اتفاقية الشراكة مع قناة دبي الرياضية تشكل محطة رئيسية للانتشار عربياً، حيث سيصل إلى أكثر من 100 مليون منزل، وقال: سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية التي ستمكننا من الوصول إلى أكثر من 100 مليون منزل، وهو أمر مهم بالنسبة لنا للترويج للكرة الهولندية، لدينا تراث كروي غني، لقد وصلنا 3 مرات إلى نهائي كأس العالم وفزنا بالعديد من الجوائز، وقدمنا للعالم العديد من الأساطير مثل يوهان كرويف وماركو فان باستن وفرانك ريكارد.

وأضاف: «سعداء أيضاً بتواجدنا في دبي التي تبدي اهتماماً عالياً بأصحاب المواهب، وهو ما يمثل فرصة لنا لتعزيز مكانة الدوري الهولندي الممتاز الذي يمتلك تاريخاً عريقاً في كرة القدم، ستمنحنا هذه الاتفاقية الفرصة لأن نكون جزءاً من قنوات دبي الرياضية التي تمتلك قاعدة جماهيرية واسعة، حيث تمثل المذكرة خياراً مناسباً يمكننا من الوصول إلى عالم جديد مليء بالناس المحبين لكرة القدم رغم أننا دولة صغيرة نسبياً.

وأوضح دي يونغ أن الجمهور العربي سيستمتع من خلال قناة دبي الرياضية بوجبة دسمة ومتكاملة من كرة القدم الهولندية الجذابة والتي تشهد مبارياتها الكثير من الأهداف، مشيراً إلى أن الجمهور سيكتشف أيضاً العديد من المواهب الذين يتم إعدادهم لغزو كرة القدم العالمية بعد بضع سنوات عندما ينتقلون إلى دوريات أكبر.

عمل قاعدي

وعن تألق الدوري الهولندي في إنتاج المواهب بشكل دوري، قال دي يونغ: «نهتم بالعمل القاعدي، لدينا العديد من الأكاديميات على مستوى عالٍ جداً، ولدينا الكثير من اللاعبين الموهوبين، الصبي والفتاة في هولندا يحلمان بأن يصبحا لاعبي كرة قدم محترفين، لذا دورينا خزان لا ينضب من المواهب الشابة، وكأن الأكل الهولندي يحتوي على مكونات خاصة تساعد على إنشاء كثير من اللاعبين الجيدين».

وأضاف: نحن دولة صغيرة يبلغ عدد سكانها 17 مليون نسمة منهم 10 ملايين متيمون بكرة القدم يقضون أسبوعياً 10 ساعات في مشاهدة المباريات ومناقشة كرة القدم.

وصرح دي يونغ أن الكرة الهولندية لا تكتفي فقط بصناعة المواهب واللاعبين الجيدين بل تقدم أيضاً أفضل المدربين في العالم مثل لويس فان غال، وأرني سلوت الذي قاد ليفربول للتتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وأكد دي يونغ أن احتلال الدوري الهولندي المركز السادس على صعيد الدوريات الكبرى في أوروبا يعد مكسباً يجب الحفاظ عليه، وهو هدف مشترك تدعمه جميع الأندية وقال: نجاح الدوري الهولندي تحقق بفضل الجهد الجماعي للأندية، وقد أثبت جدارته كأحد أهم الدوريات في أوروبا.

وأشار الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الهولندي إلى أن العمل مستمر من أجل مواصلة نجاح الأندية في المسابقات الأوروبية للبقاء ضمن النخبة على الصعيد القاري، موضحاً أن دخول قائمة الخمسة الأوائل أمر صعب قياساً على الإمكانات المتاحة حالياً ومقارنة عدد سكان هولندا بباقي الدول أصحاب المراكز الأولى (إنجلترا، ألمانيا، إسبانيا، إيطاليا وفرنسا).