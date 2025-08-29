أرقام قياسية منتظرة في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي

تقترب بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي في موسمها الجديد 2025-2026 من لحظة تاريخية، إذ لا يفصلها سوى ثمانية أهداف عن بلوغ الهدف رقم 2200 في سجلها، ما يجعل الجولة الأولى مرشحة لاحتضان هذا الإنجاز البارز.

وفي مشهد آخر، يبرز الصراع بين الوحدة والعين على صدارة الانتصارات، حيث يمتلك الأول الرقم الأكبر برصيد 57 فوزاً، فيما يقف الثاني على بعد انتصارين فقط، الأمر الذي ينذر بمواجهة مفتوحة على القمة منذ البداية.

أما على صعيد الصلابة الدفاعية، فيتصدر الوصل قائمة الفرق الأكثر محافظة على نظافة الشباك برصيد 39 مباراة، متقدماً بفارق مباراة وحيدة عن الوحدة، ليبقى السباق مشتعلاً بين الفريقين على هذا الرقم القياسي.

وفي سباق الهدافين، يتربع سيباستيان تيغالي على القمة برصيد 37 هدفاً، غير أن الفارق الضئيل، الذي لا يتجاوز ثلاثة أهداف، يمنح نجم الوصل فابيو دي ليما فرصة للانقضاض على الصدارة، وكتابة فصل جديد في سجل الهدافين التاريخيين للبطولة