موعد مباراة الهلال والأهلي اليوم الثلاثاء في دوري أبطال آسيا للنخبة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعتبر مواجهات الأهلي والهلال السعوديين من أبرز وأقوى المنافسات، ليس في كرة القدم السعودية، بل والعربية والآسيوية، وحتى أخيراً باتت تحظى بمتامبعة عالمية كذلك.

ويعتبر سجل الهلال ناصعاً آسيوياً، بينما يتطلع الأهلي لمواصلة مشواره نحو لقب آسيوي أول.

ويستعد الهلال والأهلي لصدام ناري في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025 اليوم الثلاثاء على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

موعد مواجهة الهلال ضد الأهلي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تلعب مباراة الهلال ضد الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة اليوم الثلاثاء 29 إبريل في المواعيد التالية:

الساعة8:30 مساء اليوم بتوقيت الإمارات.

7:30 مساء بتوقيت مصر والسعودية.

وينقل اللقاء على الهواء مباشرة عبر قناة SSC1 HD.

كما يمكن متابعة اللقاء في دول الخليج على قناة أبوظبي الرياضية آسيا 1، هذا بالإضافة إلى قنوات أخرى تشمل beIN Sports AFC 1 HD وقناة الكأس 9 HD. ويتوفر البث عبر منصات رقمية مثل "شاهد VIP"، "بي إن كونكت"، "ستارز بلاي".

التشكيل المتوقع للأهلي:

حراسة المرمى: ميندي

الدفاع: ماتياس داماس، روجر إيبانيز، ميريح ديميرال، علي مجرشي

الوسط: فرانك كيسيه، زياد الجهني، جالينو

الهجوم: رياض محرز، إيفان توني، فيرمينو

التشكيل المتوقع للهلال:

حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: ياسر الشهراني، كوليبالي، حسان تمبكتي، رينان لودي

الوسط: روبن نيفيز، سافيتش، ماركوس ليوناردو

الهجوم: مالكوم، سالم الدوسري، ألكسندر ميتروفيتش