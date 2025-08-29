نهيان بن زايد يصدر قرارات بإعادة تشكيل 3 أندية رياضية

أصدر سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، ثلاثة قرارات بإعادة تشكيل كل من مجالس إدارة نادي أبوظبي لألعاب المضرب ونادي أبوظبي للقوس والسهم ونادي أبوظبي للرياضات المائية.

وشملت القرارات إعادة تشكيل مجلس إدارة نادي أبوظبي لألعاب المضرب، برئاسة حمد عبدالله المحياس، وعضوية كل من فهد عيسى الحوسني، وعبدالله زين العطاس، وعبدالرحمن صالح المنهالي، وبشرى محمد النجار، وخالد محمد الأنصاري، وتمتد فترة المجلس الجديد ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار.

كما شملت إعادة تشكيل مجلس إدارة نادي أبوظبي للقوس والسهم، برئاسة سعادة لبنى علي الشامسي، وعضوية راشد محمد الكعبي، وحسن عباس الحمادي، ومبارك علي الحمادي، وحمدة أحمد المنصوري، وتمتد فترة المجلس الجديد ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار.

وتضمنت القرارات إعادة تشكيل مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات المائية، برئاسة حميد عبدالله الهوتي، وعضوية كل من علي خليل الحوسني، وخويطر سعيد الظاهري، وأحمد خلفان الجهوري، ومبارك علي الحمادي، وفاطمة سيف العامري.

وتمتد فترة المجلس الجديد ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار.