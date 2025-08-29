كأس المحترفين.. العين يتطلع لتوسيع الفارق التاريخي أمام كلباء

تتجدد مواجهات العين وكلباء بكأس المحترفين عندما يلتقيان في الثامنة والنصف من مساء غداً السبت على ملعب استاد هزاع بن زايد في ذهاب الدور الأول من المسابقة.

ويسعى العين لمتابعة تفوقه التاريخي على ضيفه كلباء بعد 7 مواجهات سابقة في كأس المحترفين دانت فيها الأفضلية للفريق البنفسجي الذي حقق الفوز في 4 مباريات مقابل فوزين لكلباء، فيما حضر التعادل بينهما في مناسبة واحدة.

وبالمقابل يتطلع كلباء لمفاجأة أصحاب الأرض وسط جماهيرهم بتحقيق الفوز، ليقلص فارق الانتصارات إلى مباراة واحدة فقط، فضلاً عن تعزيز دوافعه المعنوية واللعب بأريحية أكبر في لقاء الإياب على ملعبه.