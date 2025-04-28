«الليغا» تنظم فعالية للتوعية بأهمية روح الفريق



قدمت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (لاليغا) حملتها ضد التنمر «LALIGA VS Bullying» في مقر أكاديمية الليغا بدبي، في فعالية خاصة شهدت مشاركة أكثر من 40 طفلاً في عدة أنشطة للتوعية بأهمية روح الفريق.

وخلال الفعالية قدم خابيير إرنانديث إيرباس، المدير التقني لأكاديمية دبي، شرحاً عن جهود الليغا ضد التنمر سواء داخل أو خارج الملعب كما تم عرض فيديو الحملة الترويجي.

وقاد خابيير إرنانديث إيرباس، لاعبي الأكاديمية للقيام في عدد من الأنشطة والألعاب تهدف لتعزيز روح الفريق والاتحاد من أجل تعزيز روح التعاون ضد أي شكل من أشكال التنمر، بطريقة فعالة.

وأكدت مايتي بينتورا، مديرة مكتب الليغا بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن «حملة الليغا ضد التنمر بمثابة دعوة من أجل تطبيق قيم كرة القدم وهي الاتحاد وروح الفريق سواء داخل أو خارج الملعب. ويمثل اختيار أكاديمية دبي لتقديم هذه الحملة، مدى أهمية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومشجعي هذه المنطقة بالنسبة لليغا».

من جانبه أشار خابيير إرنانديث إيرباس، المدير التقني لأكاديمية دبي، إلى أن «محاربة الليغا للتنمر عبر كرة القدم بمثابة أمر بالغ الأهمية، ونحن نشعر بالفخر لاختيار أكاديمية الليغا في دبي لتقديم الحملة، نظراً لأن الأكاديمية تضم لاعبين من مختلف الجنسيات والثقافات والأصول. تعليم لاعبي الأكاديمية قيم روح الفريق واللعب الجماعي واحترام بعضهم البعض والدفاع عن بعضهم البعض، هي أمور تمثل روح كرة القدم».