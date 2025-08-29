كوزمين: سنعمل المستحيل لتحقيق حلم المونديال

أكد أولاريو كوزمين مدرب منتخب الإمارات لكرة القدم، أن طموح «الأبيض» الوصول إلى مونديال 2026، وأن الجميع حريص على تقديم المستحيل لتحقيق هذا الحلم.

كما أشار كوزمين إلى أن باب الانضمام للمنتخب لا يزال مفتوحاً أمام الجميع، وأن الجهاز الفني حريص على ضم اللاعبين الأكثر جاهزية، وأشار إلى أهمية وصعوبة المواجهتين الوديتين أمام منتخبي سوريا والبحرين.

جاء ذلك على هامش تدريبات المنتخب أمس، في معسكره الداخلي المغلق في ملعب نادي ضباط الشرطة بدبي، والمستمر حتى 9 سبتمبر القادم، تحت قيادة مدربه الروماني أولاريو كوزمين، استعداداً لخوض ملحق التصفيات الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، والمقرر في قطر، ويلتقي خلاله منتخبنا مع منتخبي عمان وقطر يومي 11 و14 أكتوبر المقبل.

وينتظم في تدريبات «الأبيض» 27 لاعباً، بعدما سمح للحارس حمد المقبالي، بالانضمام للمنتخب الوطني الأولمبي المشارك في تصفيات المجموعة التاسعة للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة، والتي تقام مبارياتها في استاد آل نهيان، خلال الفترة من 3 إلى 9 سبتمبر 2025، بمشاركة منتخبنا الوطني الأولمبي، ومنتخبات إيران وهونغ كونغ وغوام.

وشهد مران الأمس، مشاركة كايو لوكاس لاعب الشارقة، في تدريبات منتخبنا الوطني، بعد فترة غياب عن فريقه بعد الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين بسبب الإصابة.

وتضم قائمة منتخبنا الوطني الأول اللاعبين خالد عيسى، علي خصيف، وفهد الظنحاني في حراسة المرمى، ومعهم إيريك، ساشا إيفكوفيتش، كوامي كويدو، لوكاس بيمنتا، علاء الدين زهير، ماركوس ميلوني، خليفة الحمادي، روبن فيليب، علي صالح، لوان بيريرا، حارب عبد الله، ماكنزي هايت، نيكولاس خيمينيز، جاستون سواريز، عبد الله رمضان، يحيى الغساني، فابيو دي ليما، كايو لوكاس، برونو أوليفيرا، الفارو دي أوليفيرا، كايو كانيدو، زايد سلطان، محمد عبد الباسط ومحمد عوض الله.

ومن المقرر أن يخوض «الأبيض» خلال معسكر دبي، مواجهتين وديتين أمام منتخبي سوريا والبحرين، يومي 4 و8 سبتمبر المقبل، في استاد زعبيل بنادي الوصل، مع العلم أنه سبق وأقام منتخبنا معسكراً خارجياً في النمسا، بمشاركة 27 لاعباً، من 25 يوليو الماضي إلى 5 أغسطس الجاري، بعد استبعاد ماجد حسن وفابيو دي ليما للإصابة، وفاز خلاله «الأبيض» على فريقي برافو السلوفيني 1 - 2، وليتشي الإيطالي 1 - 3.