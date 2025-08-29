ميسي يسجل هدفين ويقود إنتر ميامي إلى نهائي كأس الرابطتين

قاد النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، العائد من الإصابة فريقه إنتر ميامي الأمريكي إلى نهائي مسابقة كأس الرابطتين الأمريكية والمكسيكية لكرة القدم، بتسجيله هدفين من ثلاثية الفوز على مواطنه ضيفه أورلاندو سيتي 3 - 1 المنقوص عددياً في ملعب «تشايس» في فورت لودردايل في فلوريدا.

وبعدما غاب عن مباراتين توالياً، بسبب إصابة في فخذه اليمنى، ترجم ميسي، الحائز على الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 8 مرات، بنجاح ركلة جزاء في الدقيقة 77 مدركاً التعادل لفريقه الذي كان قد تأخر بهدف الكرواتي ماركو باشاليتس (45 + 1).

وأكمل أورلاندو المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد مدافعه السلوفيني دافيد بريكالو بالبطاقة الصفراء الثانية بعدما تعمد شد قميص البديل الأرجنتيني تاديو أليندي ومنعه من التسجيل داخل المنطقة المحرمة، ما أسفر عن ركلة الجزاء.

ومنح ميسي، بطل مونديال قطر 2022، التقدم لفريقه بعدما تبادل الكرة مع زميله السابق في برشلونة الإسباني جوردي ألبا (88)، قبل أن يقضي البديل الفنزويلي تيلاسكو سيغوفيا على آمال أورلاندو بالعودة بتسجيله الثالث (90+1).

وبلغ إنتر ميامي نهائي المسابقة التي توّج بلقبها في 2023 خلال العام الأول لميسي في الدوري الأمريكي بعد انتقاله من باريس سان جرمان الفرنسي.

قال الأرجنتيني خافيير موراليس، مساعد مدرب إنتر ميامي، الذي شاهد اللقاء من المدرجات للإيقاف إثر نيله بطاقة حمراء في المباراة الماضية: «لا نجد الكلمات المناسبة للحديث عن ليو (ميسي)».

وأضاف: «تدرّب ليومين أو ثلاثة أيام فقط، ثم لعب 90 دقيقة، وطريقة لعبه وخلقه للفرص وتسجيل الأهداف».