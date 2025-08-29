لاعبون مؤثرون أبعدتهم الإصابة عن «الزعيم»

بعد الإصابات التي تعرض لها 3 من لاعبي العين «الزعيم» وهم: يحى نادر، ورامي ربيعة، وسفيان رحيمي، وأبعدتهم عن المشاركة مع الفريق في الجولتين الأولى والثانية أمام البطائح ودبا على التوالي بدوري المحترفين 2025 - 2026، عادت الهواجس لتسود مجالس العيناوية.

وأعادت للأذهان مواقف صادمة، إذ تسببت الإصابة في إنهاء مشوار أكثر من 6 لاعبين نهائياً عن الفريق في فترات مختلفة خلال السنوات الثلاث الماضية.

عاني العين من وضع محرج بفقده ثلاثة من لاعبي الصف الأول في افتتاح الموسم الجديد، غير أنه تجاوز ذلك بالفوز في الجولتين الأولى والثانية أمام البطائح ودبا على التوالي، فيما تترقب جماهيره اكتمال صفوف الفريق بعودة جميع الغائبين قبل العودة من فترة توقف الدوري.

وكان لاعب متوسط الميدان، يحيي نادر، تعرض للإصابة في الجزء العلوي من الساق خلال معسكر المنتخب الوطني الأول، ولا يزال الغموض يكتنف موعد عودته للمشاركة مع الفريق بعد غيابه مباراتي الجولتين الأولى والثانية، وهو الأمر نفسه الذي ينطبق على المهاجم المغربي سفيان رحيمي، الذي أكد مدرب الفريق إيفيتش أنها ليست خطيرة ولا تستدعي القلق.

وبالنسبة للمدافع المصري، رامي ربيعة، أحد انتدابات العين الأخيرة، فقد تأكدت عودته للمشاركة في مباراة الفريق المقبلة بنسبة تتجاوز الـ80 % بعد ظهوره في التدريبات الجماعية الأخيرة بعد غياب امتد نحو شهر بعد تعرضه للإصابة بشد في عضلة السمانة خلال التدريبات أواخر يوليو الماضي، ما تسبب في غيابه عن مباريات الزعيم العيناوي في فترة الإعداد.

وتالياً مباراتي الجولتين الأولى والثانية بالدوري. وخلال الفترة الأخيرة طاردت الإصابات المؤثرة عدد من نجوم الصف الأول وأبعدتهم نهائيات عن صفوف الفريق البنفسجي خلال فترات متقاربة بالمواسم السابقة، وفيما يلي نرصد أبرز 6 إصابات تسببت في رحيل لاعبين مؤثرين عن الفريق بعد أن قدموا أنفسهم بصورة جيدة خلال الفترة السابقة.

في نوفمبر الماضي، وخلال مباراة العين والنصر السعودي التي جرت على ملعب الأخير ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة، تعرض المدافع البرتغالي فابيو كاردوسو، لإصابة في العضلة الخلفية.

وأكدت الأشعة أنها تمزق من الدرجة الثانية ما استدعى غيابه عن العين خلال الفترة التالية وحتى نهاية الموسم الماضي قبل رحيله عن الفريق نهائياً، وذلك بعد موسم واحد قضاه مع الفريق الذي انتقل له في أغسطس 2024، قادماً من فريق بورتو البرتغالي.

سيغوفيا وكسر القدم

في يناير 2025 أصيب اللاعب الباراغوياني، ماتياس سيغوفيا، بكسر في القدم اليمنى خلال تدريبات الفريق وأجرى اللاعب عملية جراحية لتثبيت الكسر في القدم اليمنى.

وغاب بعدها عن الفريق حتى رحيله بعد انتهاء كأس العالم للأندية، وكان العين تعاقد مع اللاعب قادماً من نادي بوتافوجو البرازيلي في يوليو 2024، وشارك في 21 مباراة بجميع البطولات وسجل 3 أهداف وصنع 4.

خلفان والرباط الصليبي

في فبراير 2024 أصيب مهاجم الفريق، عيسى خلفان، في الركبة اليسرى خلال مباراة الرديف أمام نظيره بني ياس، بالإضافة إلى شد في العضلة الخلفية وتمزق في الغضروف الهلالي، وخضع لجراحة في النمسا لإعادة بناء الرباط الصليبي الأمامي، وبعدها غاب عن الفريق حتى انتقاله في يوليو الماضي إلى فريق نادي كلباء على سبيل الإعارة.

أربوليدا ووتر أخيل

ظلت الإصابات تلاحق لاعبي العين منذ أكثر من 3 سنوات، ويعتبر المدافع الكولومبي دانيلو أربوليدا، آخر اللاعبين الذين تسببت الإصابة في عرقلة جهودهم مع الفريق البنفسجي بعد أن تعرض للإصابة في وتر أخيل خلال مباراة العين والنصر.

ضمن الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين أكتوبر 2022، لينتهي موسمه مع الفريق البنفسجي بعد 9 شهور منذ التعاقد معه، وشارك خلال هذه الفترة مع الفريق في 21 مباراة وسجل هدفين.

مرياح والأربطة المتقاطعة

سبق المدافع الكولومبي أربوليدا بالرحيل بداعي الإصابة المدافع التونسي ياسين مرياح، الذي تعاقد معه العين في يوليو من عام 2021 لمدة موسمين قادماً من نادي من أولمبياكوس اليوناني.

وبعد الظهور المميز للاعب خلال الفترة التي قضاها مدافعاً عن الشعار البنفسجي، انتهت مسيرته مع العين بعد خمسة أشهر فقط، إثر تعرضه لإصابة قوية على مستوى الأربطة المتقاطعة خلال مشاركته مع منتخب بلاده أمام مصر في مباراة نصف النهائي بكأس العرب التي أقيمت بالدوحة، وشارك مرياح مع العين في 10 مباريات، وسجل هدفاً واحداً أمام الإمارات بالجولة الثانية من دوري موسم 2021 - 2022.

ناكاجيما وتلف الأربطة

في فبراير 2021 تعرض الجناح الياباني، شويا ناكاجيما، لإصابة قوية عبارة عن كسر في شظية القدم، بالإضافة لتلف في الأربطة، وذلك بعد فترة قصيرة عقب التعاقد معه، قادماً من بورتو البرتغالي منتصف يناير من العام نفسه، لينتهي مشواره مع الفريق بعد أن شارك في مباراتين فقط.

كانت الأولى لمدة 35 دقيقة أمام الشارقة والثانية أمام الفجيرة، فيما كانت جماهير العين تترقب ظهوره الثالث أمام الظفرة، غير أن الإصابة تسببت في إنهاء مسيرته مبكراً مع الفريق.