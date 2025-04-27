في مثل هذا اليوم سقط جيرارد وأسقط معه ليفربول

يبقى يوم 27 أبريل تاريخاً يصعب مسحه من ذاكرة محبي وجمهور ليفربول عموماً، وقائده السابق ستيفن جيرارد خصوصاً، ففي مثل هذا اليوم من 2014، سقط جيرارد في ملعب أنفيلد وتسبب في خسارة فريقه أمام تشيلسي.

في ذاك اليوم ارتكب جيرارد، خطأ فادحاً في الدقائق الأخيرة من تلكم المباراة ضمن الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2013/2014، بعدما فقد توازنه وتزحلق وسقط أرضاً استغل تشيلسي ذلك عبر لاعبه ديمبا با وسجل الهدف الأول.

حاول ليفربول العودة للمباراة بتسجيل التعادل، إلا أن ويليان أطلق رصاصة الرحمة في الدقيقة الأخيرة من عمر المواجهة وسجل الثاني مانحاً فريقه 3 نقاط أصابت أحلام ليفربول وجماهيره بمقتل في سباق اللقب.

غيّر ذلك السقوط في تلك المباراة آنذاك كل شيء، حيث خسر ليفربول 2 -0، وانحرف مسار الدوري بشكل جذري، وصولاً إلى تتويج مانشستر سيتي باللقب، بفارق نقطتين عن "الريدز".