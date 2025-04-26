تعيين فوزي لقجع نائباً أول لرئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

انتخب المغربي فوزي لقجع نائبا أول لرئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) خلال اجتماع اللجنة التنفيذية السبت في العاصمة الغانية أكرا.

وسيلقى اختياره ترحيبا واسعا في القارة، إذ يتمتع الرجل البالغ من العمر 54 عاما بسجل حافل بالنجاحات في المغرب، لا سيما في مجال إنشاء البنية التحتية لكرة القدم.

ولد لقجع في مدينة بركان الشرقية، بالقرب من الحدود مع الجزائر، وهو أيضا عضو في مجلس الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، أعلى هيئة لصنع القرار في الهيئة الحاكمة العالمية.

وشغل لقجع سابقا منصب نائب رئيس الاتحاد الإفريقي منذ عام 2017، ولكن لم يُعاد انتخابه إلا بعد سنوات.

ويجمع لقجع، رئيس اتحاد اللعبة في بلاده، بين مهامه الكروية ودوره الرفيع في الخدمة المدنية المغربية كوزير منتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

ويعتقد العديد من المسؤولين الأفارقة أن رئيس الاتحاد المغربي قد يكون خليفة محتملا لرئيس الاتحاد الإفريقي الحالي الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي.

انتُخب الملياردير البالغ من العمر 63 عاما الشهر الماضي بالتزكية لولاية ثانية مدتها أربع سنوات كزعيم لكرة القدم الإفريقية.

كما اختير موتسيبي بالتزكية في عام 2021. يقتصر عهد رؤساء الاتحاد الأفريقي على ثلاث ولايات. طبق هذا التقييد بعدما ترأس الكاميروني عيسى حياتو الاتحاد القاري لمدة 29 عاما قبل إقالته عام 2017.

وتم اختيار أربعة نواب جدد آخرين للرئيس هم الغاني كورت أوكراكو، والغابوني بيار آلان مونغينغي، والكونغولية الديموقراطية بيستين كازادي ديتابالا، والموزمبيقي فيصل سيدات.

ومن بين المرشحين الذين لم ينجحوا في انتخابات النواب الجدد، نجم الكاميرون السابق ورئيسه اتحاده المحلي حاليا سامويل إيتو الذي انتُخب لعضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي الشهر الماضي.

سجل المهاجم البالغ من العمر 44 عاما رقما قياسيا بلغ 18 هدفا في كأس الأمم الإفريقية، وشملت قائمة أنديته الطويلة فترات لعب مع برشلونة الاسباني وإنتر الإيطالي وتشلسي الإنكليزي.

واختير إيتو أفضل لاعب إفريقي أربع مرات، وهو رقم قياسي، قبل اعتزاله. وأصبح رئيسا للاتحاد الكاميروني قبل أربع سنوات.