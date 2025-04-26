اللاعبون الغائبون عن نهائي كأس الملك بين برشلونة وريال مدريد

يلعب الغريمان برشلونة وريال مدريد ليلة اليوم السبت، على كأس ملك إسبانيا في النهائي الذي يجمعهما على ملعب "لا كارتوخا" في مدينة إشبيلية.

ويتواجه الفريقان في النهائي الثامن بالكأس، حيث فاز ريال مدريد بـ 4 ألقاب مقابل 3 لبرشلونة.

الغيابات

يدخل برشلونة اللقاء بـ4 غيابات مؤكدة، إذ لا يزال مارك بيرنال في مرحلة التعافي من تمزق في الرباط الصليبي، ويتعافى مارك كاسادو من تمزق جزئي في الرباط الجانبي للركبة اليمنى.

كما يغيب الثنائي روبرت ليفاندوفسكي، الذي تعرض لإصابة عضلية خلال مواجهة سيلتا فيغو، والظهير أليخاندرو بالدي الذي أصيب في أوتار الركبة بعد 41 دقيقة من مشاركته أمام ليغانيس في الدوري الإسباني.

في المقابل، يغيب عن ريال مدريد الظهير الأيمن داني كارفاخال منذ تعرضه لإصابة خطيرة في شهر أكتوبر الماضي خلال مباراة فياريال بالليغا، إلى جانب المدافع البرازيلي ميليتاو المصاب بالرباط الصليبي، وانضم إليهما لاعب الوسط الفرنسي إدواردو كامافينغا، بعد تعرضه لتمزق كامل في وتر العضلة المقربة اليسرى.

وبحسب صحيفة "ماركا"، تبدو مشاركة الثنائي ديفيد ألابا وفيرلان ميندي مستبعدة، متوقعة مشاركة فران غارسيا أساسياً بمركز الظهير الأيسر.