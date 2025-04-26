موعد كلاسيكو برشلونة وريال مدريد اليوم السبت في نهائي كأس الملك.. والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تستضيف مدينة إشبيلية ليلة اليوم السبت، مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا على ملعب "لا كارتوخا".

وكان برشلونة تأهل إلى النهائي بفوزه على أتلتيكو مدريد في نصف النهائي 5/4 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، في حين بلغ ريال مدريد الدور ذاته بانتصاره على ريال سوسيداد، بنتيجة 5/4.

وسبق أن تواجه الفريقان في كلاسيكو الدور الأول من الموسم الحالي للدوري الإسباني، حيث فاز برشلونة (4 - 0)، كما خاضا نهائي السوبر الإسباني، مطلع العام، وفاز الفريق الكتالوني أيضاً بخمسة أهداف لهدفين.

ويلتقي الفريقان للمرة الرابعة هذا الموسم في الدور الثاني من الدوري الإسباني، في 11 مايو المقبل.

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم في نهائي كأس ملك إسبانيا.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 12 ليلاً بتوقيت الإمارات والساعة 11 بتوقيت القاهرة والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد اليوم في نهائي كأس ملك إسبانيا

تنقل المباراة عبر قناتي SSC EXTRA 3 HD، SSC5 HD، وتطبيق شاهد.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام برشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: ميندي، أسينسيو، روديجر، فالفيردي.

خط الوسط: تشواميني، بيلينجهام.

خط الوسط الهجومي: رودريجو، براهيم دياز، فينيسيوس جونيور.

خط الهجوم: مبابي.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مدريد في نهائي كأس ملك إسبانيا

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: كوندي، كوبارسي، إينيجو مارتينيز، بالدي.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، غابي.

خط الوسط الهجومي: لامين يامال، بيدري، رافينها.

خط الهجوم: فيران توريس.