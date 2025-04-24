«نجوم البرتغال» ومواهب الإمارات في مباراة استعراضية بدبي

يلتقي نجوم منتخب البرتغال السابقون عدداً من اللاعبين الموهوبين من أندية دبي ومنتخب الإمارات للناشئين، في مباراة استعراضية تنظمها أكاديمية 971 بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي مساء اليوم على ملاعب مدارس جيمس بأكاديمية جيمس ولينغتون - واحة دبي للسيليكون.

وتم الكشف عن تفاصيل المباراة خلال مؤتمر صحافي عقد أمس في مقر مجلس دبي الرياضي، بحضور سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة، مساعد الأمين العام.

وتحدث خلاله أحمد سالم المهري، مدير إدارة المواهب الرياضية في مجلس دبي الرياضي، ولويس ناني، نجم نادي مانشستر يونايتد والمنتخب البرتغالي السابق، وبرونو ألفيس، نجم نادي بورتو والمنتخب البرتغالي السابق، وإيدرزيتو أنطونيو ماسيدو لوبيز، المعروف باسم «إيدير»، لاعب المنتخب البرتغالي السابق، وراشد بالحصا، مدير أكاديمية 971 لكرة القدم، منظم الحدث.

في بداية المؤتمر الصحافي، هنأ أحمد سالم المهري لاعبي منتخب الإمارات لكرة القدم تحت 17 سنة الحاضرين في المؤتمر بمناسبة تأهلهم لمونديال الناشئين المقرر في قطر، كما رحب بالحضور، وقال:

«أشكر مديري الأكاديميات والمديرين الفنيين القائمين على تدريب اللاعبين الذين أسهموا في تأهل منتخبنا الوطني لمونديال كأس العالم، وأتمنى لهم تحقيق المزيد من الإنجازات، ونحن سعداء بهذه المبادرة التي قدمها راشد بالحصا، ولا شك أن إقامة مباراة ودية تجمع بين نجوم عالميين أبهروا العالم بمهاراتهم وإنجازاتهم ولاعبين ناشئين موهوبين، الذين نعتبرهم ثروة وطنية وننتظر منهم الكثير خلال الفترة المقبلة، تعد فرصة فريدة لتعزيز ثقة اللاعبين الشباب وتطوير مهاراتهم».

وأضاف: «نحن على ثقة بنجاح الحدث وتحقيق الفائدة للجميع، فاللاعبون النجوم سيستمتعون بوجودهم في دبي والمشاركة في هذا الحدث ولقاء جمهورهم، واللاعبون الموهوبون من ناشئينا وشبابنا سيستفيدون كثيراً من اللقاء واللعب إلى جوار هؤلاء النجوم.

وسيكتسبون خبرات ومهارات مهمة تفيدهم في مشوارهم المقبل. كما ستكون المباراة فرصة لجمهورنا العاشق لكرة القدم للاستمتاع بفنون كرة القدم والاحتفاء بالنجوم، شكراً مرة أخرى للمنظم العزيز راشد بالحصا، ونتمنى للجميع التوفيق وخوض تجربة مميزة وسعيدة».

حدث كبير

وقال راشد بالحصا: «أنا سعيد بأن أنظم هذه الفعالية التي تأتي في بدايات أنشطة أكاديمية 971 لكرة القدم، وهو حدث كبير، لكنه لن يكون الحدث الأخير، فهناك الكثير من الفعاليات والبطولات التي ستنظمها الأكاديمية وتسهم في تطوير كرة القدم واكتشاف وتطوير الموهوبين، كان تأسيس أكاديمية 971 حلماً راودني منذ الصغر، واليوم أحقق هذا الحلم مع هذا الحدث النوعي.

وطموحي أن تكون أقوى وأكبر أكاديمية بالمنطقة، سيلعب غداً مع هؤلاء النجوم لاعب منتخبنا الوطني السابق عمر عبدالرحمن (عموري) الحائز لقب أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا وأفضل لاعب عربي وخليجي، إضافة إلى لاعب منتخبنا الوطني وشباب الأهلي يحيى الغساني، والعديد من المؤثرين الاجتماعيين من المشاهير».

ومن جانبه قال إيدير: «أشكر مجلس دبي الرياضي، وأكاديمية 971 على دعوتي للمشاركة في هذه المبادرة الرائدة التي تمثل فرصة رائعة للاعبين الناشئين للالتقاء واللعب مع اللاعبين المحترفين، فعندما كنت في عمر 17 عاماً كان من الصعب أن ألتقي لاعبين محترفين، كما أهنئ لاعبي الإمارات على تحقيقهم الإنجاز من خلال التأهل لكأس العالم، وأنصحهم أن يستمروا في التدريب والتركيز على أهدافهم، ونحن هنا لنقدم لهم النصائح ونعطيهم من خبراتنا».