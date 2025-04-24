موعد مباراة النصر ويوكوهاما في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة

يواصل نادي النصر السعودي مسيرته الطموحة في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025، حيث يستعد لاستضافة فريق يوكوهاما إف مارينوس الياباني، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من المسابقة القارية، مساء السبت 26 أبريل الجاري.

وتُقام المباراة على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بمدينة جدة، في مواجهة مرتقبة يسعى من خلالها النصر إلى مواصلة عروضه القوية والاقتراب خطوة إضافية من اللقب الآسيوي المنتظر.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 11:30 مساءً بتوقيت الإمارات، والساعة 10:30 بتوقيت مصر والسعودية، ما يجعلها مواجهة ليلية واعدة بالحماس والتشويق.

ويمثل اللقاء اختبارًا مهمًا لكتيبة النصر التي تسعى لتأكيد جاهزيتها الفنية والبدنية، في ظل الأداء التصاعدي للفريق خلال الأدوار الماضية، ورغبة جماهيره في تحقيق إنجاز طال انتظاره على الصعيد القاري.