موعد كلاسيكو نهائي كأس ملك إسبانيا بين برشلونة وريال مدريد

تتجه أنظار عشاق الكرة العالمية إلى ملعب «لا كارتوخا» في مدينة إشبيلية، حيث يلتقي برشلونة وريال مدريد في قمة مرتقبة بنهائي كأس ملك إسبانيا لموسم 2024-2025، مساء السبت المقبل الموافق 26 أبريل الجاري.

ويقام اللقاء في تمام الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، 11 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، في مواجهة تحمل طابع الثأر والإثارة بين الغريمين التقليديين، في أول نهائي يجمع بينهما بالبطولة منذ سنوات.

وكان ريال مدريد قد حجز بطاقة التأهل إلى النهائي بعد فوزه على ريال سوسيداد بنتيجة 5-4 في مجموع مباراتي نصف النهائي، بينما بلغ برشلونة المباراة النهائية بشق الأنفس، عقب تجاوزه أتلتيكو مدريد بالنتيجة ذاتها.

وأعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن تعيين الحكم ريكاردو دي بورجوس لإدارة المباراة، على أن يتولى بابلو جونزاليس فويرتيس مهمة حكم الفيديو.

وسبق لدي بورجوس أن أدار ثلاث مباريات كلاسيكو بين الفريقين، منها اثنتان في كأس السوبر الإسباني وواحدة في الليغا.