آلية مشاركة أنديتنا في البطولات الآسيوية دون تغيير

أكد اتحاد الكرة الإماراتي أن آلية مشاركة أنديتنا في بطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن موسم 2025 - 2026 لم تشهد أي تغيير عن الموسم الماضي، وتقضي الآلية بمنح مقعد مباشر لدوري أبطال آسيا للنخبة الموسم المقبل 2026 - 2027، لكل من بطل كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وبطل دوري أدنوك للمحترفين للموسم الحالي 2025 - 2026، على أن تمنح بطاقة المشاركة في ملحق دوري أبطال آسيا للنخبة للفريق صاحب المركز الثاني في ترتيب دورينا، في حين يحصل ثالث ترتيب دورينا على مقعد مباشر في بطولة دوري أبطال آسيا الثانية.

أما في حال كان بطل دوري أدنوك للمحترفين للموسم الحالي، هو بطل كأس صاحب السمو رئيس الدولة، فإنه يتم منح المقعد المباشر لوصيف دوري أدنوك للمحترفين، ويتم منح مقعد الملحق لصاحب الترتيب الثالث من دورينا، والمقعد المباشر لبطولة دوري أبطال آسيا الثانية، لصاحب المركز الرابع لدوري أدنوك للمحترفين في نهاية الموسم الجاري.

وتجدر الإشارة إلى أنه يمثل الكرة الإماراتية في البطولات الآسيوية للموسم الحالي 2025 - 2026، كل من شباب الأهلي والشارقة والوحدة في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد جمع «الفرسان» بين لقبي دوري أدنوك للمحترفين وكأس صاحب السمو رئيس الدولة موسم 2024-2025، والشارقة بعد تتويجه بطلاً لدوري أبطال آسيا الثانية الموسم الماضي، والوحدة كونه ثالث ترتيب الدوري الإماراتي، وتم إعفاؤه من خوض الدور التمهيدي، ليتأهل مباشرة إلى دور دوري الغرب الآسيوي الرئيسي للبطولة، في حين حصل الوصل رابع دورينا الموسم الماضي، على بطاقة التأهل المباشر لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا الثانية.

من ناحية أخرى، يجري اتحاد كرة القدم، اليوم الأربعاء، عند الساعة السابعة مساء بمقر الاتحاد في دبي، قرعة التصفيات التمهيدية لمسابقات كأس رئيس الدولة وكأس الاتحاد وبطولات المراحل السنية، وكانت مسابقة كأس الاتحاد قد توقفت لمواسم عدة ليتم إعادتها من قبل لجنة المسابقات وتكون ثالث البطولات الرسمية المخصصة لأندية الهواة، إلى جانب التصفيات التمهيدية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، ودوري الدرجة الأولى، وأقر اتحاد كرة القدم، حسب التعميم السنوي للموسم الجديد 2025-2026، وتشمل كأس رئيس الدولة، دوري الأولى، الثانية، الثالثة، والفئات السنية تحت 21 عاماً حتى 10 سنوات، إضافة إلى مهرجانات البراعم.

وسيشارك في دوري الدرجة الأولى «الهواة» الذي ينطلق اعتباراً من 19 سبتمبر المقبل 15 فريقاً، هي دبا الحصن والعروبة اللذان هبطا من دوري المحترفين، وإيليت فالكونز وسيتي الصاعدان من دوري الدرجة الثانية، بجانب فرق: العربي، يونايتد، حتا، الفجيرة، الذيد، الإمارات، الجزيرة الحمراء، جلف يونايتد، الحمرية، مصفوت، ومجد، في حين هبط جلف إف سي وفليتوود يونايتد إلى دوري الثانية.