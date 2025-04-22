فتح باب التسجيل للمعسكر السادس للاعبين وحراس المرمى في صربيا



تم فتح باب التسجيل لمعسكر اللاعبين وحراس المرمى في منطقة زلاتيبور الجبلية في صربيا، مع قضاء يومين في العاصمة بلغراد، وذلك خلال الفترة من 2 وحتى 16 يوليو المقبل.

ويقام المعسكر تحت إشراف الدكتور زكريا أحمد العوضي مشرف مدربي حراس المرمى باتحاد الكرة الإماراتي، ومجموعة مميزة من المدربين والإداريين، ويهدف المعسكر الرياضي التربوي، لاعتماد اللاعبين على أنفسهم ضمن برنامج تربوي ورياضي، تم إعداده من قبل مدربين معتمدين أوروبيين.

ويذكر أن المعسكر يتم التحضير لإقامته للموسم السادس على التوالي، ويحقق نجاحاً مشهوداً من الجميع، ويشارك خلاله اللاعبون والحراس مع فرق أوروبية في التدريبات، وكذلك ستكون هناك 4 مباريات مع فرق صربية، بالإضافة لبرنامج خاص لتنزيل الوزن.