فريق شاهين بطل «دولية بورنيو» لسباعيات الرجبي بماليزيا



أحرز فريق شاهين كأس بطولة بورنيو الدولية لسباعيات الرجبي، والتي أقيمت في منطقة ساندكا الماليزية، على مدار يومين، بمشاركة 8 فرق، وفاز محمد علي لاعب الفريق بجائزة أفضل لاعب في البطولة، ليواصل فريق شاهين التابع لاتحاد الإمارات للرجبي بجميع عناصره من اللاعبين المواطنين، إنجازاته المتتالية بعدما سبق له الوصول إلى نهائي دوري الدرجة الأولى هذا الموسم للمرة الأولى وجاء التتويج بلقب البطولة الدولية للمرة الأولى أيضاً.

حقق شاهين نتائج المباريات المبهرة بعدما تصدر قمة المجموعة الثانية بالفوز على بريارز الأسترالي 31-12، وعلى فريق «أوول فور ون» 43-0، وعلى سنغافورا 24-0، كما فاز على فريق جاكرتا الإندونيسي 41-0، ثم على أوزباكستان 34-7 وفي المباراة النهائية أمام فريق بورنيو إيجليس نجح لاعبو شاهين في خطف لقب البطولة في الثواني الأخيرة بتسجيل «تراي» وليفوز الفريق بنتيجة 24-19.

يقود الفريق المدرب أبولو بيرليني، ومساعده يوسف شاكر، ويعد فريق شاهين أحد المشروعات الوطنية داخل اتحاد الرجبي والذي يضم جميع لاعبيه من المواطنين ويولي الاتحاد اهتماماً كبيراً بالفريق وأيضاً فريق المها للفتيات.

وأكد يوسف شاكر، المدرب المساعد لفريق شاهين، أن البطولة كانت قوية للغاية وضمت لاعبين محترفين وأيضاً لاعبي منتخبات وكانت المكاسب كبيرة على المستوى الفني، خصوصاً أن الفريق يتم تجهيز عناصره للدفع بهم في صفوف المنتخبات الوطنية، خصوصاً أن منتخب فئة 15 لاعباً يستعد لخوض التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة العالم في أستراليا 2027، والتي نطمح أن نعبر من خلال التصفيات إلى المونديال للمرة الأولى في تاريخ اللعبة، كما أن البطولة كانت إعداداً قوياً للمشاركة في بطولة البرتغال الدولية والتي ستقام خلال شهر يونيو المقبل.

وأضاف أن برنامج فريق شاهين مستمر، وقد تم الدفع به في دوري الدرجة الأولى ونجح هذا الموسم في الوصول للمباراة النهائية للمرة الأولى وهو تأكيد على أن مستوى اللاعبين يتطور. كما وجه شاكر الشكر إلى مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرجبي برئاسة الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم على الدعم الكبير لفريق شاهين واعتماد برامج إعداده، مؤكدا أن الرجبي الإماراتي دائماً في اتجاه منصات التتويج ويبحث عن المركز الأول.