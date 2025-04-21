إيطاليا تنكس أعلامها والكالتشيو يتوقف حدادًا على رحيل البابا فرنسيس

في مشهد يعكس عمق العلاقة بين الدين والهوية الوطنية في إيطاليا، أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، صباح الاثنين 21 أبريل، تأجيل جميع المباريات المقررة في منافسات الدوري الإيطالي ودوري الشباب، حدادًا على وفاة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، الذي وافته المنية في وقت سابق من اليوم ذاته.

وجاء في البيان الرسمي للرابطة أن "جميع مباريات الثالثة والثلاثين من دوري الدرجة الأولى ودوري الشباب قد تم تأجيلها إلى موعد لاحق سيتم تحديده في الأيام المقبلة"، ويمثل القرار استجابة رسمية سريعة لحالة الحزن التي تخيم على البلاد، بعد رحيل شخصية روحية بارزة على الصعيدين الديني والسياسي، لها تأثير عالمي يتجاوز حدود الفاتيكان.

توقف

وكان من المقرر أن يشهد الإثنين إقامة أربع مباريات ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإيطالي، أبرزها مواجهة تورينو ضد أودينيزي، وفيورنتينا أمام كالياري، بالإضافة إلى لقاء جنوى ولاتسيو، ومباراة يوفنتوس التي كان سيستضيف خلالها بارما في مواجهة تبدو سهلة نسبيًا لحسابات «السيدة العجوز»، وجاء القرار ليمثل إجماعًا من المؤسسة الرياضية على تقدير اللحظة التاريخية، حيث اعتُبر هذا التوقف تعبيرًا عن الاحترام تجاه الفقيد وتأثيره الإنساني العابر للأديان والثقافات.

جدول الدوري

التوقف المفاجئ أربك حسابات الجولة الثالثة والثلاثين، خصوصًا في ظل اشتعال المنافسة على قمة الترتيب، حيث يتساوى كل من إنتر ميلان ونابولي في رصيد النقاط (71 نقطة)، ويتقدم إنتر بفارق الأهداف فقط، بينما يلاحقهما أتالانتا في المركز الثالث بـ 64 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن بولونيا الذي فاجأ الجميع بفوزه على المتصدر في الجولة الأخيرة.

ويُنتظر أن تعلن رابطة الدوري الإيطالي خلال الأيام المقبلة عن جدول معدل للمباريات المؤجلة، بما يضمن الحفاظ على عدالة المنافسة وتكافؤ الفرص في الأسابيع الأخيرة من عمر الموسم.