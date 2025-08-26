جالبوت: التأقلم مع الطقس ساعد اللاعبين على الأداء القوي

جميع الأندية تملك الحافز والروح القتالية العالية ما يؤشر إلى دوري مثير

فرصة جمع النقاط في الدور الأول كبيرة.. والعين لم يحصل على الاستشفاء الكامل

أكد المدرب الوطني محمد جالبوت أن استمرار الأداء القوي في معظم مباريات دوري أدنوك للمحترفين مع نهاية الجولة الثانية، يعود إلى تحسن الجانب البدني للعديد من اللاعبين، مع التأقلم مع أجواء الطقس الحار، الذي بات واقعاً يجب التعامل معه في كرة القدم، ليس في الإمارات فقط، ولكن في أغلب دول العالم والمسابقات الكبرى، وآخرها بطولة كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية، وشارك فيها العين، وسط أجواء أشد حرارة، ومع هذا قدمت معظم الأندية المشاركة مستويات قوية ومميزة.

وأوضح جالبوت أن البدايات القوية للعديد من أندية دورينا، تعطي انطباعاً ومؤشراً لمدى قوة المسابقة، وتبشر بنتائج وتنافس أكثر شراسة خلال الجولات المقبلة من عمر المسابقة، بعدما أوضح المؤشر الجيد في الأداء، أن الكل مستعد، ولديه حافز كبير للعطاء، ويساعد على الظهور الجيد في بعض المباريات، زيادة عدد اللاعبين الأجانب والمقيمين، والمطبق منذ الموسم الماضي، وشدد على صعوبة توقع هوية المتنافسين على درع الدوري هذا الموسم، في ظل المستويات القوية، والروح القتالية العالية للأندية واللاعبين.

وأكد جالبوت أنه يبقى أقوى المرشحين، وفقاً لما رأينا في المواسم الماضية، شباب الأهلي والشارقة والوصل، ومعهم بكل تأكيد العين، الذي يبقى فريقاً كبيراً لا يستهان به، وإن كان يعاني من بعض الإجهاد، نتيجة عدم حصوله على فرصة كافية للاستشفاء، لخوضه مباريات قوية رسمياً في مونديال الأندية، وأخرى ودية في معسكره الخارجي، ورأى أن الأندية لديها فرصة جيدة وكبيرة لجمع العديد من النقاط خلال الدور الأول، ومن يستطع أن يفعل ذلك، ستكون فرصته أفضل في تحقيق أهدافه في النسخة الحالية من الدوري.

يذكر أن الجولة الثانية من دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين، قد شهدت مفاجأة فوز الظفرة على ضيفه الوصل 3 - 1، ليضع الظفرة النقاط الثلاث الأولى في رصيده، ويصعد إلى المركز العاشر، فيما تجمد الوصل عند 3 نقاط، وتراجع إلى المركز الثامن، بينما حقق العين فوزاً مثيراً في اللحظات الأخيرة أمام مضيفه دبا بنتيجة 3 - 2، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، ويصعد إلى الصدارة، وبقي دبا دون رصيد من النقاط في المركز 12، وشهدت المباراة تسجيل لابا كودجو هدفين للعين، ليصل إلى 122 هدفاً في 131 مباراة بالدوري، ومنها تسجيل 3 من آخر 6 أهداف للعين في مرمي دبا، وينفرد بصدارة قائمة الهدافين مبكراً.

وفاز النصر على ضيفه عجمان بهدف دون مقابل، ورفع رصيده إلى النقطة 6، وتقدم للمركز الثاني، فيما ظل عجمان دون نقاط، وتراجع إلى المركز 14 الأخير، وحصد كلباء أول 3 نقاط، بفوزه على مضيفه بني ياس بهدف يتيم، ليحتل المركز 11، ويبقى «السماوي» بلا نقاط في المركز 13 قبل الأخير، بعدما خسر للمرة الأولى، أول جولتين من الدوري في موسم واحد، وأحرز كلباء هدف المباراة الوحيد من علامة الجزاء، ليسجّل آخر 3 أهدافٍ في مشواره بدوري المحترفين أمام بني ياس، واثنان منها من ركلتي جزاء.

وفاز الجزيرة على الشارقة بهدف دون مقابل، ليحصد أول 3 نقاط في مشواره ببطولة الدوري، ويحتل المركز السابع، وتجمد رصيد الشارقة عند 3 نقاط، وتراجع إلى المركز الخامس، وسيطر التعادل السلبي على نهاية قمة الوحدة وشباب الأهلي، ليصبح التعادل رقم 14 تاريخياً بين الفريقين في دوري المحترفين، ووصل كل فريق للنقطة الرابعة، ليحتل «العنابي» المركز الثالث، و«الفرسان» حامل اللقب، المركز الرابع، وتخطى البطائح ضيفه خورفكان بنتيجة 2-1، ليصعد للمركز التاسع برصيد 3 نقاط، أما خورفكان، فتجمد رصيده عند 3 نقاط، واحتل المركز السادس.