ظهور الحكم الأجنبي في 3 مباريات وغزارة البطاقات الملونة

شهدت الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين، ظهور متميز للصافرة الأجنبية في 3 مباريات، ولتقنية الفيديو، بعدما أدار بكفاءة عالية كل من الحكم النرويجي اسبن اسكاس مباراة الوحدة وشباب الأهلي، والبرازيلي ريمون بوشيلي مباراة الشارقة والجزيرة، والتركي خليل أموت، مباراة دبا والعين، بطلب كانت إدارة نادي العين قد تقدمت به بعد الجولة الأولى للدوري، بإسناد إدارة جميع مباريات «الزعيم» في النسخة الحالية من الدوري لأطقم تحكيم أجنبية، كما قدم قضاة الملاعب المواطنين أداءً متميزاً في بقية المباريات، إذ أدار يحيى الملا مباراة بني ياس وكلباء، وسهيل عبد الله مباراة البطائح وخورفكان، ونواف الزيودي لقاء الظفرة والوصل، وسيف أحمد المصعبي مباراة النصر وعجمان.

وتدخلت تقنية الفيديو إيجابياً في إلغاء ركلة جزاء احتسبت للبطائح أمام خورفكان في الدقيقة 30، وفي إلغاء هدف سجله دومبيا للنصر بداعي التسلل في الدقيقة 62، وصدقت على صحة العديد من القرارات التحكيمية خلال مباريات الجولة الثانية، مع استمرار اتحاد الكرة في الاستعانة بحكام أجانب في تقنية الفيديو في العديد من المباريات، حيث شارك في إدارة المباريات كل من ايغور دي اوليفيرا في مباراة بني ياس وكلباء، واستيفان في مباراة النصر وعجمان، أنغل موروي في مباراتي البطائح مع خورفكان والظفرة مع الوصل، إلى جانب وجود حكام «فار» مع أطقم التحكيم الأجنبية.

ولعل من أبرز القرارات التحكيمية في الجولة الثانية للدوري، كان الظهور الكبير للبطاقات الصفراء، ووصل عددها إلى 26 بطاقة، وأكثرها ظهوراً كان 7 مرات في مباراة دبا والعين، و6 مرات في مباراة النصر وعجمان، وظهرت البطاقة الحمراء في المباراتين، وذلك للاعب عجمان يوري ماتيوس، وللاعب دبا مايد الطنيجي، بالإضافة لظهورها مرتين في قمة «العنابي» و«الفرسان»، عندما طرد كل من رينان فيكتور من شباب الأهلي، ولوكاس بيمنتا من الوحدة، واحتسبت ركلة جزاء وحيدة في تلك الجولة، وأحرز منها سامان قدوس هدف فريقه كلباء في مرمى بني ياس بالدقيقة 88.