زكريا أحمد: الجاهزية البدنية أثرت على النتائج وحمدان نجم الجولة



أشار الدكتور زكريا أحمد العوضي، الخبير الآسيوي والإماراتي في حراسة المرمى، إلى تأثير الجاهزية البدنية في نتائج مواجهات الجولة الثانية، وظهر ذلك بانتهاء 6 من 7 مباريات بالتعادل في الشوط الأول، وانتصر الفريق الأكثر جاهزية بدنية في الشوط الثاني من مباريات الجولة الشحيحة جداً في الأهداف، بعدما شهدت 15 هدفاً فقط موزعين بين 6 أهداف في الشوط الأول، و9 أهداف في الشوط الثاني، وسجل 6 منها من تمريرات عرضية، و4 أهداف من كرات رأسية، ورأى أن أحمد حمدان حارس خورفكان، نجم الجولة رغم خسارة فريقه، لكنه لا يتحمل مسؤولية الهدفين المسجلين في مرماه.

ونوه، إلى تكرار أخطاء الحراس وتمثلت في 7 أخطاء في ردة الفعل، و4 في التمركز الخاطئ، وتلقت الشباك 4 أهداف في الزاوية التي يقف فيها الحارس، وحمل «حماة العرين» مسؤولية هدف واحد، وهو هدف خورفكان في مرمى حارس البطائح إبراهيم عيسى، مشيداً بقيادة الحارس خالد عيسى لفريقه العين لتحقيق فوز صعب على دبا، وبالتصدي الخرافي لحارس الجزيرة علي خصيف أمام الشارقة، وبالأداء المتميز لحارس الظفرة أمجد السيد، وبالمحافظة على نظافة الشباك للمباراة الثانية من قبل كل من حمد المقبالي مع شباب الأهلي، وأحمد شامبيه مع النصر، منوهاً إلى حصول المقبالي على أولى البطاقات الملونة للحراس هذا الموسم.

وألمح العوضي، إلى استمرار معاناة فهد الظنحاني مع بني ياس بعد تلقيه الخسارة الثانية، والظهور المفاجئ غير المتزن من خالد السناني مع الوصل، وحمل علي الحوسني، حارس عجمان، لجزء من مسؤولية الهدف الذي دخل مرماه أمام النصر لأن الكرة كانت في زاويته، وأثنى على خروج سلطان المنذري بشباك نظيفة مع كلباء أمام بني ياس، وأشار إلى أن محمد الرواحي تلقى خسارته الثانية مع دبا، لأن الأداء الدفاعي لفريقه ليس على المستوى المطلوب.