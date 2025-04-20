السعودية تبدي استعدادها لاستضافة مونديال 2034 بمشاركة 64 منتخباً.. وتنتظر رد فيفا

أبدت المملكة العربية السعودية، استعدادها لاستضافة نسخة موسَّعة من كأس العالم 2034 تضم 64 منتخباً، بدلاً من 48، في حال قرَّر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ذلك.

وقال وزير الرياضة السعودي، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، في تصريحات صحفية على هامش سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1، وفقاً لـ «ذا أتلتيك»: «نحن مستعدون، بإذن الله. إذا كانت هذه هي رؤية فيفا، ووجدوا أنها فكرة مناسبة للجميع، فنحن أكثر من سعداء لتقديم نسخة موسعة».

وكانت السعودية فازت باستضافة نهائيات كأس العالم 2034، في ديسمبر الماضي، بعد تقديمها عرضاً منفرداً دون منافسين، وتُعتبر هذه المرة الأولى التي تُنظِّم فيها المملكة الحدث الكروي الأضخم في العالم، بعد تجربة قطر في 2022.

وسيكون مونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، أول نسخة من البطولة بمشارَكة 48 منتخباً، بعد أن كانت تقتصر على 32 منذ 1998 وحتى 2022، ورفعت هذه الزيادة المباريات من 64 إلى 104 مباريات.

وبالرغم من أنه لم يُتخذ بعد قرار رسمي بزيادة عدد المنتخبات في نسخة 2034 إلى 64، فإن فكرة التوسعة تلقى دعماً متزايداً في أوساط اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، بينما اعترضت أوروبا بقوة على الفكرة، حيث وصف ألكسندر تسيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الفكرة بأنها «سيئة»، كما أعلن رئيس اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي فيكتور مونتالياني، رفضه للمقترح.

وبحسب النظام المعتمد، يتطلب أي تعديل على عدد المنتخبات المشارِكة تصويتاً رسمياً داخل مجلس «فيفا»، الهيئة المسؤولة عن اتخاذ القرارات الكبرى، التي تتكوَّن من 37 عضواً.