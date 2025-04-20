800 مليون دولار خسائر في الدوري الإسباني!

لا يوجد هدنة في الحرب ضد القرصنة.. حيث عززت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم هجومها ضد الاحتيال السمعي البصري هذا الموسم، وحددت هدفاً طموحاً على المدى القصير، وهو الحد من القرصنة بنسبة 50% في إسبانيا وأمريكا اللاتينية.

الحملة معقدة، لأن محتالي الإنترنت يتكيفون دائماً مع السيناريوهات الجديدة بشكل أسرع من القوانين الوطنية، وعلاوة على ذلك، وفقاً لـ LaLiga، وجد القراصنة حلفاء مثل Cloudflare، عملاق أمريكي شمالي يحميهم بدرع رقمي ويتجاهل الأحكام القضائية الصادرة ضدهم.

خسائر بملايين الدولارات

"القرصنة السمعية البصرية منافسنا الرئيسي، متقدماً على الدوري الإنجليزي الممتاز، وأي مسابقة أخرى"، هذا ما صرّح به غييرمو رودريغيز، مدير عمليات مكافحة الاحتيال الرقمي والسمعي البصري في الدوري الإسباني.

وبحسب صحيفة "آس" تقدر رابطة الأندية الإسبانية المحترفة خسائرها بسبب هذه الممارسات، بما يتراوح بين 600 و700 مليون يورو، ويعادل هذا المبلغ ما يمكن أن تحصل عليه 12 فريقاً من الدرجة الأولى إجمالاً من حقوق البث التلفزيوني، ويشير رودريغيز، " يبدو الأمر كما لو أن هذه الفرق الإثني عشر لم تتلق أي يورو".

هذه المقارنة مهمة للغاية لأن حقوق البث السمعي والبصري تشكل الأصول الرئيسية للغالبية العظمى من الأندية، فعلى سبيل المثال، بالنسبة لنادي رايو فاليكانو، تشكل الأموال التي يتلقاها من محطات التلفزيون 86% من ميزانيته، والكثير من المعدات موجودة بكميات متشابهة جداً.

تشكل حقوق البث التلفزيوني المصدر الرئيسي للدخل بالنسبة للفرق، وإذا تمت سرقة هذا المحتوى، فإن قيمة هذا الأصل ستصبح أقل في سوق شديدة التنافسية مع تزايد المنافسة، ومن ثم، فإن رابطة الدوري الإسباني، التي يتعين عليها تجديد العديد من الاتفاقيات الوطنية والدولية في السنوات المقبلة، تضاعف جهودها في هذه الحملة، من المهم مكافحة الاحتيال في كل ركن من أركان العالم حيث تحاول LaLiga بيع منتجاتها.

وعلاوة على ذلك، ووفقاً لجمعية أصحاب العمل، تشكل القرصنة 80% من الحالات في الهند والصين وهونج كونج وجنوب شرق آسيا، وهذا يعني أن من بين كل عشرة أشخاص يشاهدون كرة القدم، هناك ثمانية يفعلون ذلك بطريقة غير قانونية، وتنخفض هذه النسبة، وإن كان ذلك بشكل طفيف للغاية، في أفريقيا (70%)، وأمريكا الشمالية ومنطقة البحر الكاريبي (60%)، وأمريكا الوسطى والجنوبية (60%)، وفي إسبانيا تصل النسبة إلى 40%، أربعة من كل عشرة إسبان يشاهدون كرة القدم يفعلون ذلك من خلال أنظمة مقرصنة.

ولذلك فإن معركة الليجا لا تقتصر على إسبانيا فقط، وتركز المنظمة على العالم أجمع وتنسق مع مختلف الدوريات، مثل الدوري الإنجليزي الممتاز، لوضع حد للاحتيال السمعي البصري، إن هدف رابطة الدوري الإسباني طموح للغاية: "نريد تقليل الاحتيال بنسبة 50% في كل من إسبانيا وأمريكا اللاتينية خلال اثني عشر شهراً".

غرفة الحرب في الدوري الإسباني

القرصنة هي العدو الأكبر لـ الليغا، ولهذا السبب يزعم خافيير تيباس، رئيس الرابطة، أنه يكرس حوالي 60-70% من وقته لهذه القضية، ولكنه لا يخصص ساعات فقط، بل يخصص أيضاً الموارد والموقف النشط، وفي السنوات الأخيرة تمكنت من تشكيل فريق خاص بها مكون من 50 شخصاً لرصد ومكافحة هذه الجريمة، وفي حين تعتمد المسابقات الأخرى على خدمات خارجية لمعالجة هذه المشكلة، أنشأت رابطة الدوري الإسباني قسمها الخاص لمراقبة الأمر والاستجابة له على أرض الواقع.

في كل يوم من أيام المباريات، يجتمع قسم مكافحة الاحتيال في الدوري الإسباني فيما يسمى بغرفة الحرب، غرفة حرب لمكافحة القرصنة حيث يقومون باكتشاف آلاف الروابط المقرصنة المتداولة على الإنترنت أثناء كل مباراة، ومن أين أتت، وفي بعض الحالات، حتى المستخدم النهائي الذي يستخدمها.

ويقول غييرمو رودريغيز: "نادراً ما يمرّ أسبوع دون أن يحضر تيباس غرفة الحرب للعمل مع بقية الفريق، يصل ويجلس في الصف الأمامي، ينضمّ إلى مجموعات تيليجرام ليرى ما يتحدثون عنه، وكيف تتمّ عمليات الاختراق، وإلى أين يتجهون.. نقوم أيضاً بتنزيل التطبيقات لمعرفة كيفية عملها".

ويحذر رودريغيز: "نُعدّل استراتيجيتنا في غرفة الحرب. يُغيّر القراصنة نهجهم من يوم لآخر. حتى أنهم يساعدون بعضهم البعض"، ومن هذه الغرفة، يقومون بمراقبة كل شيء ويكتشفون ما بين 2000 إلى 3000 عنوان IP غير قانوني لكل مباراة، بمجرد تحديد موقعه، يتحدثون إلى المشغلين والشركات التي تستضيف هذه المواقع على خوادمهم (وتخفي عناوين IP الخاصة بها) ليطلبوا منهم إزالة هذه الروابط. من المهم جداً إغلاق هذه المواقع الإلكترونية أثناء المباريات، لأن ذلك يؤثر على الخدمة التي تقدمها هذه الخدمات المقرصنة للجماهير، وقد يدفعهم إلى إعادة النظر في استخدامها".

كيف تتم القرصنة؟

يتوجه القراصنة إلى المنصة التي تملك حقوق بث المباراة ويسرقون المحتوى، يحددون ثغرة أمنية لسرقة الإشارة، كما يوضح رودريغيز. ويضيف: "يجب تأمين المنزل، ونحن نتعاقد على ذلك. نتحقق من التزامهم ونحاول اختراق إشارتهم لنتمكن من مراقبتها".

كقاعدة عامة، يحتاجون إلى بيئة لاستضافة خادم، وهي شركة استضافة مثل Cloudflare إذا كانوا يريدون إنشاء موقع قرصنة، فهم بحاجة إلى خدمة قوية تساعدهم على إخفاء هوية الخادم لتجنب اكتشافه، كما يوضح مدير قسم مكافحة الاحتيال في الدوري الإسباني. وهذا يعني أن شركات مثل Cloudflare وغيرها من الشركات المماثلة تقوم بإنشاء درع رقمي لأولئك الذين يتعاقدون مع خدماتها (مواقع الويب ذات المحتوى القانوني وغير القانوني) حتى لا يتمكن أحد من اختراقها أو اكتشاف عنوان IP الحقيقي الخاص بها، وبهذه الطريقة، عندما يكتشف LaLiga أن محتواه يتم قرصنته من موقع ويب، فإنه يعرض عنوان IP مزيفاً يجمع بين مواقع ويب مختلفة (قانونية وغير قانونية).

هناك يواجهون مشكلة: تطلب LaLiga من الشركة المستضيفة حظر العنوان غير القانوني، ولكن إذا تجاهلوا ذلك، تطلب جمعية أصحاب العمل من مشغلي الإنترنت القيام بذلك بأنفسهم، مما قد يؤدي إلى إزالة ليس فقط العنوان غير القانوني، ولكن أيضًا بقية المواقع القانونية المخفية من نفس عنوان IP.

وباستخدام عنوان IP المحمي هذا، يقوم المتسللون بعد ذلك بنشر العنوان عبر الشبكات الاجتماعية ومواقع الويب المختلفة، ويتابع رودريغيز قائلاً: "يتمكن المستخدم النهائي من الوصول إلى المحتوى باستخدام نظام تشغيل مشترك، مثل برنامج أو تطبيق.. يجب أن يكون لدى جميع المستخدمين إمكانية الوصول إلى الإنترنت، ومن هذا المنطلق نسعى لحجب محتوى هذه المواقع، لكن المشكلة متغيرة. فهم ينشئون مئات المواقع غير القانونية، بل إن بعضها مُجمد ولهذا السبب، علينا أيضاً أن نكون متغيرين في حجبنا".

صراع مع Cloudflare

دخلت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم في مواجهة ليس فقط مع قراصنة كرة القدم، ولكن أيضًا مع شركة Cloudflare، التي تقدم خدمة الاستضافة الخاصة بها وتتجاهل طلبات رابطة أصحاب العمل بحظر عناوين IP غير القانونية هذه، يأسف رودريغيز: ""إنهم لا يفعلون شيئاً على الإطلاق، لقد حددنا عنوان IP 89,722 مرة، وهم لا يفعلون شيئاً.. لقد أصبحوا حلفاء للقراصنة. المسألة ليست مسألة قدرة، بل إرادة، يفتقرون إلى أخلاقيات العمل، عناوين IP التي نُبلغ عنها للمحتوى المُقرصن تحتوي أيضاً على عمليات احتيال، إنهم يضعون محتوى قانونياً وغير قانوني على عنوان IP واحد، لذا إذا تحركنا، سيتأثر كلاهما".

على الرغم من أنهم كشفوا أن المزيد من المواقع الإلكترونية الشرعية اكتشفت هذا الأمر وبدأت بتغيير خوادمها، إلا أن: "نتواصل مع بعض الشركات المتضررة من إجراءاتنا، وقد حظرنا مواقعها الإلكترونية بسبب هذا الدرع، لم يكن الكثير منها يعلم أن كلاود فلير كانت تدمجها مع مواقع إلكترونية مقرصنة، وهي الآن تودعهم، نحثّ المتضررين على التواصل معنا ليتوقفوا عن إيواء المجرمين".

حرب قضائية

بالإضافة إلى تحسينها لتقنياتها للكشف عن المجرمين، تعمل رابطة الدوري الإسباني على حثّ الدول على تحسين تشريعاتها، حيث يقول رودريغيز: "التشريعات المعمول بها في الاتحاد الأوروبي ليست بنفس الفعالية؛ إنها مجرد توصية، التشريع يسير ببطء شديد في إيطاليا، على سبيل المثال، أقرّوا قانوناً لمكافحة القرصنة، وفي غضون بضعة أشهر اضطروا إلى تعديله.. إن إنفاذ القانون في هذا المجال هو أكثر ما ينقصنا".

وتحرز رابطة الدوري الإسباني تقدماً في مجال الحماية القانونية، وفي السنوات الأخيرة، حصلوا على أحكام تؤيد اتخاذ إجراءات أكثر حزماً، حيث أيدت المحكمة التجارية رقم 6 في برشلونة مؤخراً الحكم لصالح الليغا، والذي يلزم مزودي خدمة الإنترنت بحظر عناوين IP التي تبث مباريات كرة القدم المقرصنة في نفس الوقت الذي تحدده الرابطة، وبالتالي السماح لهم بقطع الإشارة أثناء المباراة.