ماسكيرانو يحسم الجدل الدائر حول انضمام رونالدو لميسي في إنتر ميامي

حسم المدرب الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو الجدل الدائر حول إمكانية انضمام كريستيانو رونالدو إلى إنتر ميامي، مؤكدًا أن الفريق لا يبحث عن تعاقدات قصيرة الأمد حتى لو كانت بحجم النجم البرتغالي.

في ظل الشائعات التي انتشرت مؤخراً عن احتمالية رؤية ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو معاً لأول مرة في نادٍ واحد، وتحديداً في كأس العالم للأندية 2025، خرج مدرب إنتر ميامي الأمريكي خافيير ماسكيرانو، ليضع حداً لهذا الحلم الجماهيري، مشدداً على أهمية الحفاظ على تماسك المجموعة التي بدأت الموسم مع الفريق.

وفي مؤتمر صحفي، قال مدرب إنتر ميامي: "إذا قررنا التعاقد مع لاعب جديد، فيجب أن يكون ملتزماً معنا طوال الموسم، وليس فقط من أجل بطولة واحدة، سيكون من غير العادل تجاه اللاعبين الذين قاتلوا مع الفريق منذ اليوم الأول أن نُدخل عناصر مؤقتة".

ورغم إقراره بأن الفريق منفتح على تعزيز بعض المراكز، أشار ماسكيرانو إلى أن الهدف هو التطوير المستدام، وليس اللجوء إلى أسماء لامعة لحلول سريعة، مضيفًا: "نحن نبحث فقط عن إضافات تحسن الفريق على المدى الطويل".

وكان لاعب كرة القدم السابق أندريس ليمبار، دعا ديفيد بيكهام - مالك إنتر ميامي - لمحاولة التعاقد مع كريستيانو خصوصاً لكأس العالم للأندية، الأمر الذي أثار ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي وأحيا آمال الجماهير برؤية الثنائي الأسطوري ميسي ورونالدو سوياً.

لكن ورغم أن لوائح الفيفا تتيح فترات انتقال خاصة لهذه البطولة، فإن إنتر ميامي يبدو ملتزماً بمشروعه القائم على الاستقرار والتخطيط بعيد المدى، رافضاً الانجراف خلف الضجة الإعلامية.

يبقى حلم رؤية النجمين في فريق واحد حياً في خيال الجماهير، لكن بالنسبة لماسكيرانو، فإن بناء فريق قوي لا يتحقق بصفقات استثنائية مؤقتة، بل بالعمل الجاد والالتزام الجماعي.