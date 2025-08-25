28 لاعبًا بقائمة منتخب الإمارات استعدادًا للملحق الآسيوي

اختار الروماني أولاريو كوزمين، مدرب منتخبنا الوطني الأول، 28 لاعباً للمعسكر الداخلي المغلق في دبي، والذي بدأ مساء أمس، والمستمر حتى 9 سبتمبر المقبل، استعداداً لخوض ملحق التصفيات الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، والمقرر في قطر، حيث يلتقي خلاله منتخبنا مع منتخبي عُمان وقطر يومي 11 و14 أكتوبر المقبل.

وضمت القائمة اللاعبين: خالد عيسى، علي خصيف، حمد المقبالي، فهد الظنحاني في حراسة المرمى، ومعهم إيريك، ساشا، كوامي، علاء الدين زهير، ماركوس ميلوني، خليفة الحمادي، روبن فيليب، علي صالح، لوان بيريرا، حارب عبد الله، ماكنزي هايت، نيكولاس خيمينيز، جاستون سواريز، عبد الله رمضان، يحيى الغساني، فابيو دي ليما، كايو لوكاس، برونو أوليفيرا، ألفارو دي أوليفيرا، كايو كانيدو، زايد سلطان، محمد عبد الباسط، ومحمد عوض الله.

ومن المقرر أن يخوض "الأبيض" خلال معسكر دبي مواجهتين وديتين أمام منتخبي سوريا والبحرين يومي 4 و8 سبتمبر المقبل، في استاد زعبيل بنادي الوصل، الذي يحتضن تدريبات منتخبنا اليومية أيضاً. ويركز المدرب الروماني خلال المعسكر على اختبار جاهزية اللاعبين المختارين حتى يكون لديه التصور النهائي للقائمة المقررة لخوض ملحق التصفيات.

وكان منتخبنا قد أقام معسكراً خارجياً في النمسا بمشاركة 27 لاعباً من 25 يوليو الماضي إلى 5 أغسطس الجاري، بعد استبعاد ماجد حسن وفابيو دي ليما للإصابة، وفاز خلاله "الأبيض" على فريقي برافو السلوفيني 2-1، وليتشي الإيطالي 3-1.