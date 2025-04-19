ماذا قال أنشيلوتي عن مستقبله مع ريال مدريد؟

تجنب كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، الحديث عن مستقبله بعد التقارير الأخيرة التي ربطته بالانتقال لقيادة المنتخب البرازيلي.

وسُئل المدرب الإيطالي المخضرم عدة مرات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم السبت، عما إذا كان سيرحل عن الريال هذا الصيف، وفي كل مرة كان يجيب بأنه لا يريد التحدث عن ذلك.

ورد أنشيلوتي في أكثر من مناسبة "سوف نناقش هذا الأمر مع مسؤولي النادي في نهاية الموسم الحالي".

ويرتبط أنشيلوتي (65 عاما)، بعقد مع ريال مدريد حتى يونيو عام 2026.

وتزايدت التكهنات حول خططه المستقبلية عقب خروج ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي، فيما ذكرت محطة (سكاي سبورتس) البريطانية أنه سيستقيل عقب نهائي كأس ملك إسبانيا ضد الغريم التقليدي برشلونة، يوم السبت القادم.

وإلى جانب كأس ملك إسبانيا، لا يزال ريال مدريد ينافس على لقب الدوري الإسباني هذا الموسم، علما بأنه سيشارك أيضا ببطولة كأس العالم للأندية هذا الصيف بالولايات المتحدة.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني بترتيب الدوري الإسباني، بفارق 4 نقاط خلف برشلونة (المتصدر)، حيث يستضيف أتلتيك بلباو، صاحب المركز الرابع، غدا الأحد.

وكشفت تقارير إخبارية أن منتخب البرازيل يسعى للاستعانة بخدمات أنشيلوتي منذ العام الماضي، حيث يرغب (راقصو السامبا) في الاعتماد على أحد مدربي الصفوة قبل المشاركة في كأس العالم 2026.

وكان المنتخب البرازيلي أقال مديره الفني دوريفال جونيور الشهر الماضي.

ويتمتع أنشيلوتي بسجل تدريبي حافل، فهو المدرب الوحيد الذي فاز بدوري أبطال أوروبا خمس مرات، بواقع ثلاث مرات مع ريال مدريد (2014، 2022، 2024) ومرتين مع ميلان الإيطالي (2003، 2007،. وهو أيضًا المدرب الوحيد الذي قاد فرقا للفوز بلقب الدوري المحلي في كل من إسبانيا، إنجلترا، إيطاليا، ألمانيا، وفرنسا.