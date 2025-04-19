حميد الطاير مشرفاً على شركة النصر لكرة القدم

كلّف مجلس إدارة نادي النصر، حميد الطاير النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة، بالإشراف على تسيير مهام شركة النصر لكرة القدم حتى تشكيل مجلس إدارة جديد لها، وذلك في إطار الحرص على ضمان استمرارية العمل خلال الفترة المقبلة التي تتزامن مع نهاية الموسم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس إدارة نادي النصر، برئاسة المهندس مروان بن غليطة، رئيس مجلس الإدارة، وبحضور حميد أحمد الطاير، النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة، وإبراهيم حسين الفردان، النائب الثاني، إلى جانب أعضاء المجلس: عبدالرزاق السيد الهاشمي، منصور رحمة الفلاسي، جمال عبدالله لوتاه، مروان إبراهيم حاجي ناصر، حمد مبارك بوعميم، وقاسم إبراهيم صديقي.

وسيتولى حميد الطاير الإشراف على تسيير مجلس إدارة شركة كرة القدم خلفاً لعبدالله بن طوق الذي قدّم استقالته الأسبوع قبل الماضي.

وسبق لحميد الطاير أن شغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة الكرة بنادي النصر بين عامي 2016 و2018، وعضو مجلس إدارة الشركة ومشرف على الفريق الأول بين عامي 2013 و2016، وهو يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة النادي منذ مارس 2024، كما أنه عضو سابق في مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم.

وناقش مجلس إدارة النصر عدداً من القضايا والملفات المهمة المتعلقة بمسيرة النادي في مختلف القطاعات، وسبل تعزيز العمل المؤسسي وتطوير الأداء في المرحلة المقبلة.

وأشار النصر في بيان نشره عبر حساباته الرسمية، إلى أن مجلس الإدارة تابع باهتمام بالغ التفاعل الجماهيري عبر منصات التواصل الاجتماعي، والمتعلق بالمطالبات بإعادة شعار النادي السابق، لما يمثله من قيمة رمزية وارتباط وجداني عميق لدى جماهير "العميد"، مؤكداً في هذا السياق أنه يثمّن تفاعل الجماهير، ويولي هذه المقترحات أهمية قصوى، وأن الموضوع قيد الدراسة ضمن إطار يحفظ هوية النادي ويصون تاريخه العريق.