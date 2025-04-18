باولو سوزا: نحتاج إلى التركيز لعلاج تراجع الفاعلية الهجومية

أبدى البرتغالي باولو سوزا، مدرب شباب الأهلي، سعادته بخوض فريقه المباراة النهائية لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، مؤكداً أن شباب الأهلي يسعى لإظهار هويته في المباراة والفوز باللقب.

ويلتقي الجزيرة مع شباب الأهلي في الثامنة والنصف من مساء غدٍ السبت، على استاد هزاع بن زايد بالعين، في نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لموسم 2024-2025.

وقال سوزا في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، للحديث عن استعدادات شباب الأهلي للمواجهة المرتقبة: "حصلنا على وقت أكبر للراحة عقب مباراة كلباء في الدوري، مما أتاح لنا التحضير بشكل أفضل للنهائي، والتدريب لوقت أطول خلال الإعداد على الخطة والتشكيلة الأنسب بالنسبة لنا".

وأضاف عن تراجع الفاعلية الهجومية للفريق مؤخراً بعكس بداية الموسم: "بالفعل نعاني من تراجع الفاعلية الهجومية بعض الشيء، رغم أننا نصنع الكثير من الفرص ونستحوذ على الكرة، لكن في بعض الأحيان لا نستغل تلك الفرص للتسجيل، لذلك نحن مطالبون بمزيد من التركيز، خصوصاً في الثلث الأخير من الملعب، كذلك لحرمان المنافس من تهديد مرمانا مثلما حدث في مباراة كلباء".

وختم: "أنا شخص إيجابي وأحب الكرة الهجومية تحت أي ظرف، وأركز دائماً على تطوير اللاعبين في هذا الجانب".

من جانبه، قال لوكا ميليفويفيتش، لاعب شباب الأهلي: "محظوظون بالتواجد في نهائي البطولة، وسعداء بأن ننافس على اللقب، أعتقد أن الفريق على الطريق الصحيح بعد الحصول على بطولتين هذا الموسم، ونسعى لحصد اللقب الثالث".

وأتم قائلاً: "نملك الثقة في أنفسنا، والأمر المهم أن يكون الفريق غداً في حالته البدنية والذهنية".

يُذكر أن شباب الأهلي تأهل للنهائي بعد تخطي عقبة الشارقة في الدور نصف النهائي، بالفوز ذهاباً 3-1 على استاد الشارقة، والتعادل إياباً 2-2 على استاد راشد.