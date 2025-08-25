باس يقود كومو للفوز على لاتسيو وتعادل مثير بين كالياري وفيورنتينا





قاد الأرجنتيني الشاب نيكولاس باس فريقه كومو إلى الفوز 2-0 على ضيفه لاتسيو الأحد، ضمن المرحلة الأولى من الدوري الإيطالي لكرة القدم التي شهدت تعادلا مثيرا بين كالياري وفيورنتينا 1-1.

وقدّم باس (20 عاما) أداء لافتا، فمرّر في الدقيقة 47، بعد مجهود فردي في منتصف الميدان، كرة بينية متقنة وضعت زميله الجديد القادم من سلتا فيغو الإسباني، أناستاسيوس دوفيكاس منفردا في مواجهة حارس لاتسيو إيفان بروفيديل، فأنهاها اليوناني بشكل مثالي مانحا كومو التقدم.

وتوّج باس أداءه بإضافة الهدف الثاني من ركلة حرة مباشرة من على مشارف منطقة الجزاء، ركنها في الزاوية العليا إلى يمين بروفيديل (73).

وكسر فريق المدرب الإسباني سيسك فابريغاس بهذا الانتصار سلسلة سلبية أمام لاتسيو، قوامها ثلاث خسارات وتعادل في آخر أربع مواجهات بينهما في الموسمين الماضيين، علما أن الفريقين لم يتواجها قبل ذلك على مدار أكثر من 20 عاما، وتحديدا منذ موسم 2002-2003، بسبب غياب كومو عن الدرجة الأولى.

في المقابل، حرم كالياري ضيفه فيورنتينا من مذاق الانتصار في مستهل مشواره بالدوري، بإجباره على التعادل 1-1 في الوقت بدلا من الضائع.

افتتح لاعب الوسط رولاندو ماندراغورا التسجيل للضيوف برأسية من مسافة قريبة بعد عرضية من الجهة اليمنى للإيسلندي ألبرت غودموندسون (68).

وفي ما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة ويتجه فريق المدرب ستيفانو بيولي للعودة بالنقاط الثلاث إلى مدينة فلورنسا، خطف فريق جزيرة سردينيا التعادل برأسية للمدافع سيباستيانو لوبيرتو أخطأ الحارس الإسباني دافيد دي خيا في التعامل معها، وذلك إثر ركلة حرة مباشرة نفذها جانلوكا غايتانو (90+4).

وجنّب هدف لوبيرتو فريقه كالياري من تجرُع هزيمة خامسة تواليا في الدوري أمام فيورنتينا، علما أن آخر انتصار لفريق الجزيرة يعود إلى ذهاب موسم 2019-2020 على أرضه بنتيجة 5-2 في العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ضمن المرحلة 12.

ويلعب لاحقا يوفنتوس أمام ضيفه بارما، فيما يلعب أتالانتا على أرضه مع بيزا، على أن تُختتم المرحلة الإثنين بمواجهتين بين أودينيزي وفيرونا، ووصيف بطل الدوري ودوري أبطال أوروبا إنتر وتورينو.