أموريم يكشف أسباب تعثر مانشستر يونايتد

كشف روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد سبب تعثر فريقه بالتعادل مع فولهام 1 / 1، مساء الأحد، في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

صرح أموريم عبر إذاعة (بي بي سي) البريطانية عقب اللقاء "أعتقد أننا نسينا طريقة لعبنا بعد تقدمنا بهدف، لأننا ركزنا بشدة على تأمين الفوز بأي طريقة، وهذا شعور رائع، أن نكون فريقا حريصا على الحفاظ على أفضليته للفوز بالمباراة".

وأضاف "بالنسبة لي، كان الأفضل أن نستمتع أكثر ونواصل الضغط على المنافس، لقد ضغطنا بالفعل على المنافس، ولكن تركنا مساحات كبيرة خلف خط دفاعنا".

وشدد المدرب البرتغالي "يجب أن ننضج على المستوى الجماعي، ويبقى الأهم بالنسبة لي أن اللاعبين يعملون ويتدربون بكل جدية على مدار الأسبوع، وأرى أن الهدف الذي سجلناه، هو ما غير مسار المباراة".

وأوضح "سننضج بالتدريب في الملعب، ونحتاج لتحقيق الانتصارات لنكون أكثر استرخاء، لا أقصد على مستوى الشراسة أو طريقة لعبنا بل في طريقة الحفاظ على تركيزنا، لقد عانينا كثيرا في الدقائق الأخيرة، لأن إيقاع المباراة تغير بعد هدف فولهام".

واختتم روبن أموريم "لقد أهدرنا ركلة جزاء في الشوط الأول، وبدا على برونو فرنانديز التأثر بسبب إهدار الركلة، وشعر أنه يتحمل مسؤولية كبيرة، والآن علينا التطلع للأمام"