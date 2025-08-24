هدف توريه يقود النصر إلى الفوز على عجمان ووصافة الدوري

حصد النصر نقاط مباراته أمام ضيفه عجمان بالفوز بهدف دون مقابل، سجله اللاعب البديل عبد الله توريه في الدقيقة 71 من عمر اللقاء الذي جرى على ملعب استاد آل مكتوم مساء اليوم، في ختام الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين. ورفع النصر رصيده إلى 6 نقاط وصعد إلى المركز الثاني بفارق الأهداف عن العين، بينما لا يزال رصيد عجمان دون نقاط، متراجعاً إلى المركز الرابع عشر الأخير.

وطغى الحذر الدفاعي على أداء اللاعبين، خاصة من قبل عجمان الذي لم يتجاوز نصف ملعبه أغلب الفترات. وظهرت البطاقة الصفراء أكثر من مرة نتيجة الالتحامات القوية في الكرات المشتركة، وتلقى عجمان ضربة موجعة بطرد لاعبه يوري ماتيوس في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول. واحتسب الحكم ركلة حرة مباشرة في تلك اللعبة، سددها لوكا للنصر، لكنها ارتطمت بالعارضة وأكملت طريقها إلى خارج الملعب.

ولعب عجمان الشوط الثاني كاملاً بعشرة لاعبين، ما اضطره إلى العودة والتكتل الدفاعي، وسمح ذلك للنصر بالمزيد من الضغط ومحاصرة "البركان" داخل منطقة الجزاء. وسدد عبد الله توريه كرة قوية مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى عجمان في الدقيقة 60، وألغى الحكم هدفاً سجله النصر بداعي التسلل في الدقيقة 62 بعد تدخل من تقنية الفيديو، وأضاع توريه فرصة التسجيل مجدداً في الدقيقة 65.

وبدأ الإجهاد يظهر على دفاع عجمان، ما ساعد النصر على تشكيل المزيد من الهجمات الخطرة التي افتقدت التركيز في اللمسة الأخيرة. وتمكن البديل عبد الله توريه أخيراً من تسجيل هدف النصر بكرة رأسية قوية بعد عرضية من مروان أزرقان في الدقيقة 71. وظل التفوق لمصلحة "العميد" في الدقائق الأخيرة من المباراة، ليحصد النصر النقاط كاملة ويتساوى مع العين برصيد 6 نقاط لكل منهما.