مانشستر يونايتد يواصل نزيف النقاط ويتعادل مع فولهام





واصل مانشستر يونايتد نزيف النقاط، واكتفى بتعادل خارج ملعبه أمام فولهام بنتيجة 1 / 1 ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأحد.

أضاع البرتغالي، برونو فرنانديز، قائد مانشستر ركلة جزاء في الدقيقة 37، حيث أطاح بالكرة فوق العارضة، لينتهي الشوط الأول بتعادل سلبي.

وفي الشوط الثاني، تقدم الضيوف بهدف عكسي سجله رودريجو مونيز مهاجم فولهام بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة 58.

لكن الفريق اللندني نجح في إدراك التعادل بهدف إيميل سميث رو في الدقيقة 73، ليحصل كل فريق على نقطة.

رفع فولهام رصيده إلى نقطتين بعد التعادل مع برايتون في الجولة الأولى، بينما حقق مانشستر يونايتد أول نقطة بعد خسارته على ملعبه في الجولة الأولى أمام آرسنال بهدف نظيف.

وسيخوض مانشستر يونايتد الجولة القادمة على ملعبه حيث يستضيف بيرنلي يوم 30 أغسطس على ملعب "أولد ترافورد"، وقبلها يحل ضيفا على جريمبسي في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، يوم الأربعاء المقبل.

أما فولهام سيستقبل بريستول سيتي في كأس الرابطة يوم الأربعاء، وبعدها بثلاثة أيام يخوض مواجهة ديربي صعبة خارج ملعبه أمام تشيلسي.

وعلى ملعب "كرافين كوتيج"، شكل مانشستر خطورة كبيرة على أصحاب الأرض، وكاد أن يهز الشباك في أكثر من مناسبة، حيث رد القائم تسديدة من مهاجمه البرازيلي ماتيوس كونيا بعد مرور ثلاث دقائق فقط.

وفي الدقيقة العاشرة، تصدى بيرند لينو حارس مرمى فولهام لتسديدة خطيرة من برونو فرنانديز، وبعدها بدقائق قليلة أنقذ الحارس الألماني الدولي انفرادا تاما أمام كونيا، لتضيع فرصة محققة للضيوف.

استشعر فولهام الخطر، ليرد بتسديدة قوية للنيجيري أليكس آيوبي، أبعدها ألتاي بايندير حارس مرمى مانشستر يونايتد بصعوبة في الدقيقة 16، ولكن لاعبه كالفن باسي تورط في ركلة جزاء، أقرتها تقنية حكم الفيديو "فار" بعد عرقلة ماسون ماونت.

لكن برونو فرنانديز، رفض الهدية، وأطاح بالكرة فوق العارضة، ليهدر ركلة جزاء للضيوف في الدقيقة 37، ورد أصحاب الأرض بضربة رأس لرودريجو مونيز بجوار القائم بعدها بأربع دقائق، لينتهي الشوط الأول بشباك نظيفة.

شكل فولهام خطورة كبيرة من الركلات الركنية للاعبه ساشا لوكيتش في أول ربع ساعة من الشوط الثاني، بينما مرر بريان مبومو ركلة ركنية ارتقى لها ليني يورو بضربة رأس، ولكن الكرة غيرت اتجاها في جسد "مونيز" لتدخل المرمى ويتقدم مانشستر بهدف أول في الدقيقة 58.

لم يستفد روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد من إشراك الثلاثي البديل، بنيامين سيسكو وديوجو دالوت ومانويل أوجارتي، بل هدد سدد آيوبي كرة قوية فوق العارضة بعد مرور 69 دقيقة.

بعدها مرر آيوبي كرة عرضية من الجهة اليسرى قابلها سميث رو بقدمه في الشباك، ليتعادل فولهام في توقيت مثالي، بينما ضغط مانشستر يونايتد بكل خطوطه للتقدم مجددا، وكاد البديل هاري ماجواير أن يضيف هدفا ثانيا في الدقيقة 88 بضربة رأس، ولكن الكرة مرت بجوار القائم بعد ركلة ركنية من مبومو.

واستقر الكر والفر بين لاعبي الفريقين على مدار خمس دقائق وقت بدل ضائع، ولكن دون جدوى، ليطلق الحكم صافرة النهاية معلنا عن حصول كل فريق على نقطة بعد مباراة مثيرة.