دبا الحصن يعود من معسكر القاهرة بمكاسب متعددة

عاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي دبا الحصن إلى أرض الدولة، مساء أول من أمس، قادماً من العاصمة المصرية القاهرة، بعد اختتام معسكره الخارجي الناجح، والذي استمر على مدار 20 يوماً، ضمن إطار التحضيرات للموسم الكروي الجديد.

وأقيم المعسكر في أجواء مثالية سادها الالتزام والانضباط والروح الجماعية العالية، حيث حرص الجهاز الفني بقيادة المدرب ومساعديه على تنفيذ برنامج إعدادي مكثف شمل تدريبات بدنية وتكتيكية يومية، إلى جانب خوض أربع مباريات ودية قوية، بهدف رفع معدلات اللياقة البدنية وتعزيز الانسجام بين اللاعبين.

وحقق الفريق نتائج متميزة خلال مواجهاته الودية، وأكد محمد عبدالله الطربان الحمودي، رئيس مجلس إدارة النادي، أن معسكر القاهرة جاء ناجحاً بجميع المقاييس، مشيداً بروح الالتزام والانضباط التي أظهرها اللاعبون طوال فترة الإعداد، والتي تعكس الجدية في التحضير للموسم الجديد، مشيراً إلى أن المكاسب الفنية والبدنية التي تحققت خلال هذه الفترة ستُشكّل قاعدة صلبة لانطلاقة الفريق في منافسات الدوري المرتقبة.