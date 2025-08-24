البطائح يقلب الطاولة على خورفكان ويحصد النقاط كاملة

قلب البطائح الطاولة على ضيفه خورفكان عندما حوّل تأخره بهدف وحيد إلى فوز بنتيجة 2-1، في مباراتهما على ملعب استاد خالد بن محمد مساء اليوم، ضمن الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين.

افتتح خورفكان التسجيل في الدقيقة 42 عن طريق أيلتون فيليبي، فيما سجل هدفي البطائح أولريش سيدوين وجيانلوكا مونيز في الدقيقتين 45 و62، ليضع البطائح أول 3 نقاط في رصيده بعد خسارة الجولة الأولى، فيما توقف رصيد خورفكان عند 3 نقاط حصل عليها من الفوز في الجولة الافتتاحية.

وجاء الشوط الأول مثيراً من الفريقين، إذ احتسب الحكم ركلة جزاء للبطائح في الدقيقة 30، لكن تقنية الفيديو تدخلت ليلغي الحكم الركلة. ولُعبت تمريرة بينية إلى أيلتون فيليبي داخل منطقة جزاء البطائح، ليواجه الحارس إبراهيم عيسى ويضعها لحظة خروجه من مرماه معلناً عن هدف لـ"النسور" في الدقيقة 42. ورفع اللاعب رصيده إلى 17 هدفاً طوال مشواره مع الفريق، وجميعها سجلها من داخل منطقة الجزاء.

ونجح البطائح في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 45، برأسية قوية من أولريش سيدوين بعدما ارتقى عالياً لمقابلة ركلة ركنية لُعبت عرضية عالية.

وتطور الأداء الهجومي من الفريقين في الشوط الثاني، ووضع جيانلوكا مونيز البطائح في المقدمة بالدقيقة 62، بتسديدة مباشرة لكرة عرضية وصلته داخل منطقة الجزاء. وألغى الحكم هدفاً سجله البطائح في الدقيقة 78 بإشارة من الحكم المساعد بداعي التسلل. وحاول خورفكان العودة إلى المباراة في الدقائق التالية، إلا أن دفاع البطائح نجح في الصمود والخروج بنقاط المباراة كاملة على ملعبه ووسط جماهيره.