بعد 118 موسماً.. إيفرتون يحقق فوزاً تاريخياً على ملعبه الجديد أمام برايتون





حقق فريق إيفرتون فوزا تاريخيا على ضيفه برايتون بنتيجة 2 / صفر ضمن منافسات الجولة الثانية بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأحد.

سجل إيليمان ندياي وجيمس جاردنر هدفي إيفرتون في الدقيقتين 23 و52.

وأضاع برايتون فرصة ثمينة، عندما أهدر مهاجمه المخضرم، داني ويلبيك في الدقيقة 77 بتسديدة أمسكها جوردان بيكفورد حارس مرمى إيفرتون.

بذلك يحقق إيفرتون أول ثلاث نقاط على ملعبه الجديد "هيل ديكنسون" بعدما قضى 118 موسما في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعبه القديم "جوديسون بارك".

وانتزع إيفرتون أول ثلاث نقاط في مشواره هذا الموسم بعد خسارته في الجولة الأولى، بينما تجمد رصيد برايتون عند نقطة واحدة.

استفاد إيفرتون من تألق نجمه الجديد، جاك جريليش، المنضم هذا الصيف من مانشستر سيتي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

صنع جريليش هدفي فريقه، ليعادل في مباراة واحدة، معدله على مستوى التمريرات الحاسمة في آخر موسمين من الدوري الإنجليزي الممتاز بقميص مانشستر سيتي.

كما واصل بيكفورد حارس مرمى إيفرتون عادته بتفقد زجاجة المياه الخاصة به قبل تسديد ركلات الجزاء، لأنه يحتفظ بورقة على الزجاجة للزوايا التي يسدد بها لاعبو الفريق المنافس.

خرج حارس مرمى منتخب إنجلترا بشباك نظيفة ليهدي فريقه ثلاث نقاط ثمينة، يتجاوز بها خسارته في الجولة الأولى أمام ليدز يونايتد بهدف دون رد.

ويرفع هذا الفوز من معنويات إيفرتون ومدربه ديفيد مويس قبل مباراتي مانسفيلد في كأس رابطة المحترفين، ثم الخروج لمواجهة وولفرهامبتون، في الجولة الثالثة من الدوري يوم 30 أغسطس.

وفي نفس التوقيت، تعادل كريستال بالاس امام ضيفه نوتنجهام فورست بنتيجة 1 / 1، ليحصل كل فريق على نقطة.

تقدم أصحاب الأرض بهدف إسماعيلا سار في الدقيقة 37، وانتزع نوتنجهام التعادل بهدف كالوم هودسون أودوي في الدقيقة 57.

رفع نوتنجهام رصيده إلى أربع نقاط، بينما بقى كريستال بالاس برصيد نقطتين من التعادل في أول جولتين.

أقيمت المباراة وسط أجواء متوترة بعدما رفع مشجعو كريستال بالاس لافتة في مدرجات ملعب "سيلهرست بارك" ضد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشكل أثار استياء إيفانجيلوس ماريناكيس مالك نادي نوتنجهام.

وهتفت جماهير كريستال بالاس ضد "يويفا" بسبب قراره بهبوط فريقهم من الدوري الأوروبي إلى دوري المؤتمر الأوروبي بسبب مخالفة من النادي اللندني للوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشأن ملكية الأندية.