شرودر لـ"البيان": رفضت تمديد عقدي مع النصر

أكد المدرب الهولندي ألفريد شرودر أنه رفض تمديد عقده لتدريب النصر لموسم إضافي، في يناير الماضي، عندما كان الفريق في وضعية جيدة، بعدما فاز بكأس السوبر الإماراتي القطري واحتلاله المركز الثالث في جدول الترتيب وتصدره مجموعته في مسابقة دوري أبطال الخليج قبل أن يتراجع حاليا إلى المركز الثامن، مشيرا إلى أنه مستمر في مهامه على رأس الفريق في آخر 6 مباريات في مسابقة الدوري قبل أن يودعه رسميا بنهاية الموسم، وقال شرودر في تصريح لـ"البيان" أنه تحدث في ذلك الوقت مع عبد الله بن طوق رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم السابق واخبره انه يرغب في نيل قسط من الراحة وأنه لن يدرب أي ناد آخر حاليا، واعتذر عن تمديد عقده، وأضاف: قضيت 38 عاما في كرة القدم، عمري الآن 52 عاما، وأجريت عملية جراحية، أعتقد أنه حان الوقت للتفكير في أمور أخرى.

وأعرب المدرب الهولندي عن رضاه عن العمل الذي قدمه للنصر منذ الإشراف على تدريبه في الموسم الماضي، موضحا أن الفريق قدم مباريات جيدة في الموسم الحالي لكن النتائج لم تكن في مصلحته، وأضاف: مازال أمامنا 5 أو 6 مباريات يمكننا أن نظهر للجميع أننا نريد أن نكون ضمن الـ6 الأوائل، وهذا هدفي الرئيسي في الموسم.