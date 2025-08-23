أرسنال يستعرض قوته بخماسية أمام ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي





حقق فريق أرسنال فوزا كبيرا على ضيفه ليدز يونايتد بنتيجة 5 / صفر ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت.

أنهى أرسنال الشوط الأول متقدما بهدفين أحرزهما يورين تيمبر وبوكايو ساكا في الدقيقتين 34 و45+1.

وفي الشوط الثاني، سجل الوافد الجديد فيكتور جيوكيريس الهدفين الثالث والخامس بالدقيقتين 48 و95 من ركلة جزاء.

كما أضاف تيمبر هدفا ثانيا له في الدقيقة 56، ليرفع آرسنال رصيده إلى ست نقاط محققا العلامة الكاملة بعد الفوز على مانشستر يونايتد في الجولة الأولى.

ويستعد أرسنال لمواجهة من العيار الثقيل في الجولة القادمة عندما يحل ضيفا على ليفربول، حامل اللقب، يوم 31 أغسطس الجاري.

أما ليدز يونايتد الصاعد للدوري الممتاز هذا الموسم، تجمد رصيده عند ثلاث نقاط، ويلعب المباراة القادمة على ملعبه أمام نيوكاسل يونايتد، يوم السبت المقبل.

بدأ الفريق اللندني اللقاء بهجوم ضاغط، وكاد أن يهز شباك منافسه في مناسبتين خلال أول ربع ساعة، حيث سدد مارتن أوديجارد، قائد آرسنال، كرة بجوار القائم في الدقيقة الثامنة.

وفي الدقيقة 16، أضاع فيكتور جيوكيريس فرصة محققة عندما تعثر في تسديد الكرة على بعد أمتار قليلة من مرمى ليدز يونايتد.

ورد الضيوف بمحاولة خطيرة، حيث ارتقى باسكال ستروجيك لركلة ركنية بضربة رأس قوية أبعدها دافيد رايا حارس مرمى آرسنال بصعوبة بالغة في الدقيقة 20.

وبعدها بدقائق قليلة، لعب أوديجارد كرة عرضية، قابلها نونو مادويكي برأسية بعيدة عن المرمى.

وكسر أرسنال صمود منافسه من ركلة ركنية نفذها ديكلان رايس، وقابلها يورين تيمبر برأسية في الشباك، ليتقدم أصحاب الأرض في النتيجة بعد مرور 34 دقيقة.

لكن ميكيل أرتيتا مدرب ارسنال اضطر لاستبدال أوديجارد بسبب الإصابة ليشارك مكانه إيثان نوانيري في الدقيقة 39.

وكافأ تيمبر مدربه أرتيتا، حيث مرر كرة إلى زميله ساكا، ليسدد الأخير بقوة من داخل منطقة الجزاء، كرة استقرت في شباك الحارس لوكاس بيري، ليتقدم آرسنال بهدف ثان في الوقت بدل الضائع.

بعد مرور أربع دقائق من الشوط الثاني، أجهز أرسنال على منافسه بهدف ثالث، سجله فيكتور جيوكيريس بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد بينية من زميله ريكاردو كالافيوري، ليحتفل المهاجم السويدي بهدفه الأول بقميص أرسنال بعد انضمامه من سبورتنج لشبونة خلال الصيف الجاري.

خسر أرتيتا تبديلا ثانيا بسبب إصابة بوكايو ساكا، ليشارك مكانه البلجيكي لياندرو تروسارد في الدقيقة 53، قبل أن يهز أرسنال شباك منافسه بهدف رابع من ركلة ركنية جديدة ارتبك مدافعو ليدز يونايتد في إبعادها ليكمل تيمبر الكرة بقدمه في الشباك بالدقيقة 56.

استسلم فريق ليدز يونايتد تماما للخسارة، بينما حاول أرسنال زيادة الغلة من الأهداف، لكن تسديدات كالافيوري والبديل الشاب ماكس دومان جاءت جميعها خارج إطار المرمى، وواصل دومان إزعاجه لمدافعي ليدز يونايتد ليورط الظهير الأيسر جابرييل جودومونسون في ركلة جزاء.

وسدد جيوكيريس الركلة بنجاح في الدقيقة 95، ليسجل الهدف الثاني له، ويختتم مهرجان أهداف أرسنال في شباك ضيفه.