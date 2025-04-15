لوائح الاتحاد تُنقذ الصفقة.. زيزو متاح مع الأهلي في المونديال

بينما لم تنتهِ بعد فصول الجدل حول توقيع أحمد سيد زيزو نجم الزمالك للنادي الأهلي، بدأ سيناريو آخر يشغل الشارع الكروي المصري؛ هل يشارك زيزو في كأس العالم للأندية بقميص الأهلي أم سيبقى عالقًا بين سطور العقود والمواعيد؟

بحسب تقارير إعلامية عديدة، فإن زيزو الذي ينتهي عقده مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري في يونيو 2025، وقّع بالفعل للنادي الأهلي تمهيدًا للانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في صفقة انتقال حر.

لكن اللافت في القصة ليس فقط الانتقال المرتقب، بل توقيت البطولة العالمية، إذ تقام نسخة 2025 من كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 13 يوليو، وهو ما يعني تداخل البطولة مع الأيام الأخيرة من عقد اللاعب مع الزمالك نظريًا، ومع موعد فتح باب القيد المحلي.

وأوضح الإعلامي سيف زاهر خلال برنامجه أن اتحاد الكرة المصري حدد يوم 2 يونيو موعدًا لفتح باب القيد، على أن تكون آخر مباراة رسمية يوم 1 يونيو، وهو ما يفتح الباب أمام مشاركة زيزو مع الأهلي دون خرق قانوني، شرط استكمال الترتيبات الورقية في التوقيت المناسب.

ومع ذلك، يبقى موعد نهائي كأس مصر ضمن العقبات المحتملة، خاصة في ظل ترقب إقامة المباراة خلال شهر يونيو بين الزمالك وبيراميدز، وهو ما يثير جدلاً حول ما إذا كان عقد زيزو مع الزمالك يمتد فعلياً حتى موعد النهائي، أم أن تحديد الأول من يونيو كآخر موعد رسمي للموسم يمنح الأهلي أحقية ضمه والمشاركة به في كأس العالم للأندية.