رونالدو يغيب عن منصات التتويج مع النصر للمرة الـ12

فشل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مساعدة النصر على تحقيق 12 بطولة منذ انضمامه إلى النادي السعودي في يناير 2023، وذلك بعد خسارة "العالمي" لكأس السوبر السعودي اليوم أمام الأهلي بنتيجة 5-3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2، في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت على ملعب هونغ كونغ الدولي. لتكون آخر بطولة دولية رسمية حققها رونالدو قبل 9 سنوات، وآخر جائزة أفضل لاعب في العالم قبل 8 سنوات، وآخر بطولة رسمية حققها قبل 5 سنوات.

وتتضمن قائمة البطولات التي خسرها رونالدو مع النصر "العالمي": الخروج من نصف نهائي كأس السوبر السعودي أمام الاتحاد في يناير 2023، وأمام الهلال في أبريل 2024 وأغسطس 2024، ومن نصف نهائي كأس الملك أمام الوحدة في أبريل 2023، ومن ثمن النهائي أمام التعاون في أكتوبر 2024، كما خسر نهائي البطولة نفسها أمام الهلال في مايو 2024، والدوري السعودي للمحترفين مواسم 2022-2023 و2023-2024 و2024-2025. كما ودع في مارس 2024 دوري أبطال آسيا من الدور ربع النهائي على يد العين، وفي أبريل 2025 خرج من نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة على يد كاواساكي.