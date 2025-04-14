مبخوت يلتحق بالخدمة الوطنية ويودع موسمه مع النصر

التحق علي مبخوت، مهاجم النصر، بالخدمة الوطنية، وبذلك يغيب عن باقي المباريات التي سيخوضها الفريق في مسابقة دوري أدنوك للمحترفين، بداية من مواجهة الشارقة لحساب الجولة 21 يوم الجمعة المقبل، ثم دبا الحصن، وخورفكان، وشباب الأهلي، وكلباء، والعين.

ويتصدر علي مبخوت، الهداف التاريخي لدورينا بـ263 هدفًا، قائمة هدافي العميد هذا الموسم بـ10 أهداف، ويحتل المركز الثالث في سباق الهدافين خلف لابا كودجو وعمر خريبين.

ويُعتبر غياب مبخوت عن تشكيلة العميد في المباريات المقبلة ضربة قاصمة للفريق، الذي يعاني من غيابات أخرى في الوقت الحالي، أبرزها المهاجم عبد الله توري بداعي الإصابة، والمهاجم الإيطالي مانولو غابياديني الذي تم حذف اسمه من قائمة الفريق بسبب إصابة بتمزق في العضلة الضامة، إضافة إلى الفراغ الكبير الذي تركه رحيل المغربي عادل تاعرابت إلى الشارقة خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ويحتل النصر المركز الثامن في دوري أدنوك للمحترفين بـ27 نقطة، ولم يذق طعم الفوز في آخر 6 جولات.